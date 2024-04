Porter už si nikdy NBA nezahraje. Liga tvrdě trestá za sázení po 58 letech

„Není nic důležitějšího, než ochránit integritu soutěže NBA pro naše fanoušky, týmy a všechny spojené s naším sportem, a proto jsou nestoudná porušení pravidel o sázení, kterých se Porter dopustil, potrestána tím nejpřísnějším trestem,“ uvedl komisionář ligy Adam Silver v prohlášení.

Porter podle vyšetřovatelů sázel i na porážku vlastního týmu a v některých zápasech se úmyslně vyhýbal hře. V duelu se Sacramentem, který Raptors prohráli, odehrál jen tři minuty a poté se omluvil, že se necítí dobře. Před zápasem prozradil informaci o svém zdraví sázkaři.

Čtyřiadvacetiletý pivot odehrál za Toronto v této sezoně NBA 26 zápasů s průměrem 4,4 bodu. Kariéru v elitní soutěži začal v Memphisu v sezoně 2020/21, v dalších svou ročnících v lize kvůli zdravotním potížím nestartoval. NBA hraje i jeho starší bratr Michael Porter Jr., který působí v Denveru.

Trest za sázení se do americké basketbalové ligy vrací po 58 letech, v roce 1966 byli za zapletení do tipovací aféry vyloučeni Roger Brown a Connie Hawkins. Druhý z nich si později vstup do ligy vysoudil. Řada trestů za ovlivňování univerzitních utkání padla od vedení NBA v úvodu padesátých let, v roce 1961 byli za takovéto přečiny potrestáni Tony Jackson a Doug Moe.