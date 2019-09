Odchod jeden, ale tři zraněné. Hradec vstoupí do sezony oslabený

Ještě dost dlouhá pauza čeká zraněné Michaelu Matuškovou a Simonu Fišerovou, se zdravotními problémy se potýká i Chorvatka Josipa Buraová, jediná cizinka v kádru. „Je to pro nás velké oslabení, vypadly nám tři hráčky do rotace,“ poznamenala Romana Ptáčková, trenérka Lvic.

Hradec bude v této sezoně usilovat o šestou medaili za posledních osm let, od roku 2013 ji nezískal jen v letech 2016 a 2018. Letos by tyto roky opakovat nechtěl, byť zájemců o některý z cenných kovů bude dost. „Sice odstoupil Nymburk, ale i tak v lize vidím pět silných družstev,“ uvedla trenérka.

Nikdo znovu nepochybuje o dominanci pražského USK, do špičky by dále měly patřit brněnské celky Žabiny a KP, k nim by se měla přiřadit pražská Slavia. Co je na tomto seznamu zajímavé? Se všemi vyjmenovanými se Lvice utkají v prvních čtyřech kolech soutěže.

„Jestli je to výhoda nebo nevýhoda, se teprve ukáže, každopádně los máme těžký,“ uvedla trenérka, „uvidíme, jak na tom soupeřky na začátku sezony budou, důležitý bude zdravotní stav hráček.

Lvice vstoupí do sezony brněnským dvojbojem, už o víkendu na Žabinách, ve středu doma přivítají KP.