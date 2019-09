Stejné přání: basketbalistky Hradce a Trutnova by obhajobu braly

Cíle jsou v obou klubech odlišné, přesto se v jednom vzácně shodují. Jak v Hradci Králové, tak v Trutnově vstupují do nového ligového ročníku s tím, že by braly, kdyby se jim podařilo to, co v sezoně minulé.

„Chceme o medaili opět hrát,“ uvedla trenérka hradeckého Sokola Romana Ptáčková. Je to více než logické. Hradecké družstvo zůstalo po loňském bronzovém ročníku až na jednu výjimku ve stejném složení, navíc odstoupením Nymburka odpadl jeden z adeptů na medailové umístění.

V Trutnově by byli spokojeni hlavně s tím, kdyby si družstvo zahrálo, stejně jako na jaře, play off. Všechno navíc by byl příjemný bonus.

Hradec Králové Soupiska 1 S. Fišerová K/P 183 cm, 2 B. Nosková R 167 cm, 6 K. Zavázalová R 172 cm, 7 K. Šotolová R 167 cm, 9 M. Matušková R 171 cm, 11 K. Minarovičová K 173 cm, 12 K. Marečková K/P 185 cm 14 . Vojtíková P 190 cm, 15 A. Klaudová K 178 cm, 21 L. Bolardtová K 179 cm, 32 P. Effangová R/K 178 cm, 33 J, Buraová P 186 cm, 34 P. Kulichová P 198 cm

„Výsledkovým cílem je opět postup do play off. Herně bychom chtěli navázat na loňskou úspěšnou sezonu, kdy jsme produkovali moderní rychlý basketbal, díky kterému jsme byli schopni zaskočit i favorizované soupeře,“ uvedl trenér Lokomotivy Michal Martišek.

Na soupiskách obou družstev došlo během letní přestávky k minimálním změnám. V Hradci jen skončila Běloruska Taciana Lichtarovičová, nikdo nový nepřišel.

V Trutnově naopak zaznamenali jen jedno nové jméno, kterým je Američanka Cottonová. Ze soupisky vypadly její krajanky, loňské opory Brittany Carterová a Jordan Adamsová.

V první části sezony však bude chybět dlouhodobě zraněná Tereza Šípová. „Vedle Cottonové se mezeru po nich pokusíme znovu zacelit vlastními odchovankyněmi,“ poznamenal Martišek.

Trutnov Soupiska 2 T. Šípová P 179 cm, 4 M. Potočková K 179 cm, 7 T. Králová K 182 cm, 10 H. Hajnová R 161 cm, 11 E. Skutilová K/P 182 cm, 13 K. Herinková P 182 cm, 14 K. Drbohlavová K 171 cm, 16 A. Rylichová K 174 cm, 17 D. Vašáková P 188 cm, 18 A. Finková R 162 cm, 19 K. Holubcová K 180 cm, 20 Š. Ježková R/K 180 cm, 21 K. Kozumplíková R/K 172 cm, 23 B. Cottonová K/P 185 cm, 24 M. Šmahelová K/P 180 cm, 33 K. Votočková K/P 182 cm

V Trutnově byli v minulé dekádě zvyklí na ligové medaile, naposledy ji získali v sezoně 2015/2016. Od té doby se poněkud změnily podmínky a Trutnov i proto daleko víc začal spoléhat na hráčky, jež prošly jeho mládežnickou základnou.

„Dovolím si tvrdit, že jít do sezony jen s jedinou hráčkou, která neprošla naším dorostem, je v nejvyšších soutěžích světový unikát,“ uvedl manažer klubu Petr Kapitulčin.

Obě družstva se zápasově na ligu připravovala na nedávných turnajích. Hradecké Lvice vyhrály ten v Ostravě a v Trutnově obsadily třetí příčku, Trutnov si herní formu vyzkoušel jen na tom, který pořádal, po třech porážkách v něm obsadil poslední, šesté místo.