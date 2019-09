Méně týmů, nový formát a stále stejný favorit. Začíná liga basketbalistek

Basket

Zvětšit fotografii Kateřina Elhotová z USK Praha zvedá pohár pro české mistryně. | foto: ČTK

dnes 7:48

Zápasem nováčka Chomutova s pražskou Slavií startuje v pátek 28. ročník Ženské basketbalové ligy, který se bude hrát nově pod názvem Renomia ŽBL. Počet účastníků se stejně jako loni snížil o jeden klub a místo jedenácti se představí deset celků. Novinkou bude přímý postup lídra soutěže do play off po základní části, což by mělo dát suverénkám ZVVZ USK Praha prostor na účinkování v Eurolize.

Hráčky USK oslavily v minulé sezoně devátý titul za sebou a drží sérii neporazitelnosti už 173 ligových zápasů. „Určitě budeme chtít šňůru vítězných utkání prodloužit co nejvíce. Nejde nám o nic jiného, než ligu vyhrát. To je náš hlavní cíl, pak se samozřejmě zaměřujeme na Euroligu,“ řekla Alena Hanušová, opora USK. Už v sobotu odstartoval 25. ročník Českého poháru, který vyvrcholí Final Four 25. a 26. ledna. Hrát se bude nejspíš v Kutné Hoře. Šest z deseti klubů bude hrát evropské soutěže. Vedle vystoupení USK Praha v Eurolize se KP Brno představí v Eurocupu, Žabiny Brno a Ostrava v EWBL i ve Středoevropské lize CEWL, které se zúčastní ještě Slovanka Mladá Boleslav a Chomutov. „Z mého pohledu zůstává největším favoritem na titul tým ZVVZ USK Praha, pravidelný účastník Euroligy. Na horních příčkách by se měli pohybovat tradiční favorité - Sokol Hradec Králové a brněnské týmy Žabiny a KP,“ uvedl Daniel Kurucz, guvernér Asociace ženských ligových klubů. „Do první čtyřky bude určitě chtít konečně premiérově postoupit BLK Slavia Praha, posílená o dvě klíčové české hráčky z Nymburka. Neustálé zlepšování prokazuje tým z Trutnova a mohl by být černým koněm soutěže, stejně jako Chomutov. Necháme se překvapit týmy Ostravy, Slovanky a Strakonic,“ dodal Kurucz. Nováček Chomutov získal licenci od Nymburku a ze soutěže odstoupil Teamstore Brno. Kvůli tomu se změnil formát soutěže. Nejdříve se v základní části do 22. února utkají celky dvoukolově každý s každým doma a venku (18 kol). Lídr postoupí přímo do play off. V nadstavbové části se týmy na 2. až 5. místě utkají dvoukolově každý s každým (8 kol) a družstva na 6. až 10. pozici jednokolově každé s každým (5 kol). Výsledky ze základní části se započítávají. „Ve skupině B budou hrát první tři týmy tři zápasy doma a dva venku, další tři to budou mít obráceně. Je to model okouknutý z nadstavby nejvyšší fotbalové soutěže,“ uvedl sportovní ředitel ŽBL Zdeněk Ringsmuth. Play off bude hrát nejlepší osmička. Čtvrtfinále, semifinále i finále se uskuteční na tři vítězná utkání. O novém šampionovi se rozhodne nejpozději 3. května. Poslední celek soutěže bude hrát baráž na dvě vítězná utkání s vítězem druhé nejvyšší soutěže.