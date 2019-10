Trutnov slaví. Rozhodlo, že jsme se nevzdali, raduje se trenér

V duelu se Strakonicemi, který proti sobě svedl dva poslední týmy soutěže bez výhry, totiž Lokomotiva ještě tři a půl minuty před koncem normální hrací doby o osm bodů prohrávala, ale šňůrou 19 bodů nejprve vyrovnala a poté si v prodloužení došla pro již téměř ztracenou výhru.

„Rozhodlo to, že jsme se nevzdali. Tři minuty před koncem by to v naší situaci už některé týmy zabalily. Že jsme se nevzdali, mě strašně těší, ale netěší mě, že jsme se do takového stavu v zápase dostali,“ konstatoval trenér Trutnova Michal Martišek.

V prvním poločase to však na takovou zápletku nevypadalo. Domácí hráčky se po vyrovnaném úvodu dostaly do tempa, prosazovaly se svojí rychlou hrou a získaly osmibodové vedení.

Jenomže po přestávce se jim hra přestala dařit, poztrácely řadu míčů a soupeřky se chytily. Jak to dopadlo, už víte. „Naším problémem je, že začneme hrát až v momentě, kdy nám teče do bot, až poté ze sebe dostaneme maximum. První poločas jsme měli pod kontrolou, škoda, že jsme nevedli o více bodů než o pět, do třetí čtvrtiny ale jako bychom vůbec nenastoupili. Byla to soutěž o to, kdo udělá větší chybu,“ poznamenal kouč.

Hráčky Strakonic se už dnes znovu představí v regionu, od 16 hodin budou hosty hradeckých Lvic, Trutnov zahájí o hodinu později zápas na palubovce mistrovského USK Praha.