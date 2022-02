Rozehrávač Dragič spoluhráčem Satoranského nebude, míří do Brooklynu

Slovinský rozehrávač Goran Dragič podle očekávání nezůstane po výměně do San Antonia basketbalistou Spurs a bude hrát za Brooklyn. Už jako volný hráč - poté co se s texaským klubem dohodl na avizovaném vyplacení ze smlouvy - podepsal pětatřicetiletý mistr Evropy z roku 2017 podle zámořských médií smlouvu do konce sezony s Nets.