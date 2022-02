San Antonio vykoupilo Satoranského, basketbalista se vrací do Washingtonu

S informací přišel jako první obvykle spolehlivě informovaný Adrian Wojnarowski ze stanice ESPN, na potvrzení od klubů se ještě čeká.

Satoranský by měl ve Washingtonu dostat prostor, protože největší hvězda Wizards, Bradley Beal, je do konce sezony zraněný. A jeho náhradník v základní pětce, Brazilec Raul Neto, nepatří mezi nejlepší tvůrce hry v soutěži.

Český reprezentant tak má slušnou šanci probojovat se i do zahajovací sestavy Washingtonu, který z 11. místa Východní konference bude ve zbytku základní části bojovat o účast alespoň v předkole play off.

Tomáš Satoranský v dresu Washingtonu, který nyní znovu obleče.

Míří tam ze San Antonia, se kterým se dohodl na vykoupení ze smlouvy, což znamená, že klub basketbalistovi vyplatí celý zbývající plat, případně jeho část, a hráč se poté může poohlížet po novém angažmá.

Satoranský, kterému běží poslední rok kontraktu s ročním příjmem deset milionů dolarů, jej nalezne v celku Wizards, kde v roce 2016 začal svou kariéru v NBA. V týmu z amerického hlavního města strávil tři sezony, současného trenéra Wese Unselda Jr. ale nezažil.

Následně se přestěhoval do Chicaga, kde hrál další dva ročníky. Jenže loni v létě jej Bulls vyměnili do New Orleans, kde se český rozehrávač vůbec neprosadil. Na začátku února se pak s několikahodinovou zastávkou v Portlandu přesunul do San Antonia, za nějž v pátek poprvé nastoupil.

Do rotace se dostal díky zraněním v sestavě legendárního trenéra Gregga Popoviche a během devíti minut proměnil tři trestné hody. A shodou okolností to bylo právě proti Washingtonu...

Od dalších mačů už bude Satoranský pomáhat právě Wizards. S tamním generálním manažerem Tommym Sheppardem navázal vřelé pouto už během svého prvního angažmá.

Proto věří, že ve známém prostředí nakopne dosud utrápenou sezonu, v jejímž průběhu napříč působišti zasáhl jen do 33 duelů ze 60 a zaznamenal průměrně 2,8 bodu, 2,3 asistence a dva doskoky na zápas.