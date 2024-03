Takový obrat by se zapsal do dějin. Nymburk aby se dal v Itálii na modlení

Nymburk má šanci poprvé v historii postoupit do semifinále některého z evropských pohárů. Tato šance se však po úvodním duelu s Varese výrazně snížila. Doma totiž nevyzrál na dobrou obranu italského celku a prohrál 65:80. Aby postoupil, musí tak odvetu vyhrát alespoň o 16 bodů. V případě, že zápas skončí přesně o 15 bodů, bude se prodlužovat.

„V prvním zápase hrál soupeř lépe než my. Ale nic nevzdáváme. Musíme hrát lépe hlavně v útoku a lépe pohybovat míčem. Nesmíme se ale soustředit na to, že musíme dohnat ztrátu 15 bodů. Pro nás teď je cílem pokusit se u nich vyhrát. To je hlavní úkol. Pak uvidíme, jestli bude šance myslet i na dohnání toho manka a vyhrát alespoň o 16 bodů. Musíme být trpěliví a věřit, že ta šance přijde. A pak ji využít,“ uvedl v tiskové zprávě italský kouč českého klubu Francesco Tabellini.

Když se Nymburku takový obrat povede, půjde o druhý největší obrat v historii soutěže. Pouze francouzský celek Le Portel dokázal víc, když v sezoně 2017/18 prohrál první zápas osmifinále se Sassari o 17 bodů, ale odvetu ovládl o 19 bodů a prošel dál. Ve stejné sezoně pak postoupil Mornar Bar přes Ostende, přestože první zápas prohrál o 13 bodů.

Sám Nymburk má s doháněním manka své zkušenosti. V sezoně 2016/17 Ligy mistrů prohrál úvodní duel na hřišti Sassari 72:94 a ztrácel dokonce 22 bodů. V domácí odvetě tuto ztrátu dohnal a sahal po postupu, když měl náskok 31 bodů. Jenže koncovku nezvládl a Sassari i přes prohru 63:84 těsně postoupilo.

Pokud chce Nymburk pomýšlet na obrat, musí především výrazně zlepšit útok. V prvním utkání pod tíhou okamžiku často řešil situace hrou jeden na jednoho, kde hráči Varese využívali svých fyzických předností. Nymburk proto musí hrát rychleji, nechat míč rychle létat vzduchem a nacházet volné pozice. když je bude schopen proměnit, pak může mít šanci.

Nymburský kouč Francesco Tabellini při tréninku v italském Varese

Úkoly ale musí plnit i v obraně, když proti němu stojí nejlepší ofenziva v celé soutěži. V prvním duelu ji udržel na 80 bodech, což je o 13 bodů méně, než průměr Varese. A pokud chce mít šanci na postup, bude potřebovat útok otupit ještě více. Především nedovolit soupeři trojky, kterých italský celek dává také nejvíce v soutěži.

„Věřím, že můžeme dokázat nemožné. Teoreticky by nám to mohlo vyhovovat. Nikdo nečeká, že to otočíme, a když dobře začneme, mohli bychom mít psychickou výhodu a může to být hodně zajímavé,“ tvrdí nymburský kapitán Martin Kříž.

I rozehrávač Ondřej Sehnal věří, že obrat je v silách týmu. „Musíme ale zlepšit spoustu věcí. Lépe bránit jejich protiútok, zlepšit obranný doskok, ale hlavně být lepší v útoku. Je třeba více přenášet míč z jedné strany na druhou a nehrát tolik individuálně. Myslím, že soupeř má typy hráčů, kteří k tomu mohou přistoupit lehkomyslně. Jsou talentovaní, ale zároveň mladí a nemusejí mít s hlídáním náskoku tolik zkušeností,“ konstatoval.

Ondřej Sehnal, asistent nymburského trenéra Adam Konvalinka a Myles Stephens (zleva) při tréninku v italském Varese

Varese bude hnát pět tisíc fanoušků, kteří umí v místní hale vytvořit dobrou atmosféru. Mezi nimi bude i menší skupinka Nymburských, kteří využili dobré dostupnosti mezi Prahou a milánským letištěm poblíž Varese a vydali se tým podpořit. Dorazí také kamarádi a rodina nymburského trenéra Tabelliniho.