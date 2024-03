ONLINE: Nymburk o historický úspěch. Čtvrtfinále Europe Cupu hraje s Varese

Oporou Varese je italský reprezentant Nico Mannion, který si zahrál i 30 zápasů v NBA za Golden State. „Hlavně do útoku je to kvalitní borec a můžeme se těšit, co tu předvede. Hrají hodně rychle a živelně, střílí spoustu trojek. Skóre se tak může hodně rychle přelévat,“ očekává nymburská opora Jaromír Bohačík.

ERA Nymburk – Itelyum Varese První čtvrtfinále FIBA Europe Cupu sledujte od 18.30 v podrobné reportáži

Varese sbíralo úspěchy v 60. a 70. letech minulého století, kdy získalo deset italských titulů a pětkrát triumfovalo v PMEZ. Od vítězství v italské lize v roce 1999 na další trofej čeká. K návratu na výsluní se mu snaží pomoci v roli majitele a generálního manažera hvězdný Argentinec Luis Scola, olympijský vítěz z Atén 2004 a dvojnásobný vicemistr světa.

Osmnáctinásobný český šampion Nymburk už byl ve čtvrtfinále Eurocupu, Ligy mistrů nebo VTB ligy, ale dál nikdy nedošel.