Varese, to je tradice. Italský trenér Nymburka o soupeři z poblázněného kraje

„Jedná se o historický klub s velkou tradicí. Je z regionu, který je basketbalu zaslíbený. Je tam opravdu hodně týmů i na amatérské úrovni. Lidi tam basketbal zbožňují. Jsou ho tam plná média.“ Tak o Varese hovoří Francesco Tabellini, italský trenér Nymburka.

Během čtvrtfinále FIBA Europe Cupu si Tabellini bude chtít ve své domovině udělat jméno. Proslaví ho, když krajanům zatarasí cestu.

Nymburským začne boj o první evropské semifinále v klubové historii ve středu od 18:30 doma, odveta se odehraje v Itálii.

Proč Varese nyní schází v samotné špičce italské ligy? Dřív tam patřívalo.

Většinou to v basketbale souvisí s rozpočtem. Asi teď mají oproti konkurenci méně peněz, než mívali dříve. Snaží se to úspěšné období znovu vytvořit skrz systém a nové nápady, které přináší zejména majitel Luis Scola. Minulou sezonu byli extrémně úspěšní, dosáhli lepších výsledků, než se čekalo. Povedlo se jim angažovat dobré hráče v čele s Colbeyem Rossem, kterého fanoušci Nymburka dobře znají. Tuto sezonu v hledání hráčů trochu tápali a někteří hráči se neosvědčili. Nyní jsou zpět na dobré cestě a je z nich nebezpečný protivník. Hrají velmi ofenzivně, agresivně, ve vysokém tempu.

Zmínil jste Luise Scolu, olympijského šampiona s Argentinou a velkou basketbalovou osobnost, která nyní vede Varese. Jak vy ho vnímáte?

Oceňuji na něm snahu přinést nové myšlenky a postupy. Neřešit jen výhry a porážky týden po týdnu, má v hlavě dlouhodobý projekt, kam chce klub dostat, a toho plánu se drží. Když něco nefunguje, tak se to snaží napravit v klidu a s rozvahou. Možná i díky němu se Varese daří rekrutovat velmi zajímavá jména přímo z NBA. Jsou ofenzivně laděným týmem, z útoku berou sebevědomí, a pak jsou nebezpeční i v obraně, kde využívají svou atletičnost.

Nymburský Colbey Ross zakončuje ve finále Českého poháru proti Opavě.

Italskému basketbalu vládnou zejména Olimpia Milán s Virtusem Boloňa, dá se Varese díky své historii a reputaci zařadit mezi pět hlavních klubů v Itálii?

To se těžko určuje, protože je tam opravdu hodně dobrých klubů. Pesaro, Treviso, Brindisi jsou nyní sice ve spodních patrech tabulky, ale také za sebou mají velkou historii. Italský basketbal nyní roste, kluby investují peníze do hráčů. Teď je to vidět třeba na Brescii, která vede tabulku. Tortona také hodně investuje stejně jako Benátky. Není opravdu snadné se držet v nejlepší pětce, protože je to velmi vyrovnaná liga plná dobrých klubů. Je to o tom, kdo zrovna složí nejlepší tým.

Asi se ale dá s klidem říci, že Varese je výrazně větší organizace než Nymburk a má zcela jiné možnosti, že?

Je to hodně o prostředí, ve kterém ten klub funguje. V Itálii je basketbal druhým nejpopulárnějším sportem po fotbale. V oblasti Varese je dokonce asi populárnější než fotbal. Lidé tam žijí basketbalem, chodí tam pět tisíc lidí na každý zápas. Celý kraj je podporuje.

Už jste zmínil, že Varese muselo udělat změny na soupisce. Jednu teď na poslední chvíli, jelikož pustili zkušeného střelce Oliviera Hanlana do CSKA Moskva.

A přivedli místo něj zajímavého a nebezpečného hráče Huga Bessona, který umí hrát na koš a skórovat. Ale samozřejmě ztráta Hanlana je výraznou změnou. Na druhou stranu v průběhu sezony přivedli Nica Manniona, který teď dostane víc prostoru. On je výraznou osobností italského basketbalu a jeden z nejtalentovanějších rozehrávačů v Evropě. Je schopný vytvářet pro sebe i spoluhráče. Svou aktivitou umí zaměstnat obranu a následně hledat volné spoluhráče. I proto mají úspěšnost trojek kolem 40 procent. Velmi dobrou sezonu má také Davide Moretti, kterého dobře znám, protože byl se mnou v Trevisu, když jsem tam byl asistentem. To je dobrý střelec a chytrý hráč. Společně s Bessonem dokážou nahradit Hanlana.

Basketbalisté Varese po zápase FIBA Europe Cupu

Mannion byl v NBA, trénoval se Stephenem Currym, hrál Euroligu. Patří mezi nejlepší italské hráče své generace?

Samozřejmě. Ale máme více takto dobrých hráčů, kteří hrají Euroligu. Mannion je ale opravdu dobrý. Jen mu trochu trvalo se adaptovat zpět na evropský basketbal po studiu v zámoří a NBA. Herní styl Varese mu ale mnohem více sedí. Pro nás to tedy bude zajímavá výzva ho bránit. Nelze říci, že ho zastavíme, to je nemožné, ale pokusíme ho se přibrzdit.

Je pro vás snazší připravit se na italského soupeře než na jiné týmy, se kterými se Nymburk v soutěži potkal?

To ne. Samozřejmě mám více znalostí o italském basketbale, ale já respektuji každého soupeře a na každého se snažím připravit stejně. Měli jsme možnost hrát proti týmům z top soutěží. Teď tu máme další a pro všechny z nás je to velká výzva. Soupeření s nejlepšími vás vždy posouvá dál. Jsem rád, že máme tuto možnost. A těší mě, že budu mít možnost se vrátit do Itálie a hrát před kamarády a rodinou.