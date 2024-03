ONLINE: Basketbalisté Nymburka zkouší ve Varese dohnat patnáctibodové manko

Basketbalisté Nymburka bojují v italském Varese o postup do semifinále FIBA Europe Cupu. Po domácí porážce 65:80 z minulé středy musí svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho vyhrát minimálně o 16 bodů. Pokud by se to Nymburku podařilo, postoupil by do semifinále některého z evropských pohárů poprvé v historii. Utkání sledujte od 20:30 v podrobné online reportáži.