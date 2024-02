Konečně trofej pro kapitána Kříže. Nějak to oslavit musíme, děsí kouče reprezentace

„Tohle bylo to, co jsme všichni chtěli, abychom jak Český pohár, tak letos i v tom formátu Česko-slovenském přitáhli do Nymburka, což se povedlo. Radost je obrovská. Jsem rád, že je to tady zpátky. Doufám, že to zase nějakou dobu vydrží u nás,“ řekl Kříž novinářům. Český pohár Nymburk získal pošestnácté a poprvé od roku 2021.

Osmnáctinásobný český mistr loni v lize vypadl v semifinále s Opavou a opustil trůn poprvé od roku 2003. Letos se bude chtít vrátit a navíc bude v play off proti italskému Varese útočit v FIBA Europe Cup na první postup do semifinále v evropských soutěžích.

„První cíl máme za sebou a další dva před sebou. Pevně věřím, že výkony budou jen gradovat, bude to lepší a lepší a povede se nám dojít co nejdál ve FIBA Cupu a vrátit český titul do Nymburka,“ prohlásil Kříž.

Nymburku se od začátku zápasu s Levicemi dařilo střelecky a v utkání si pomohl 14 trojkami. „Říkal jsem to už včera, že doufám, že jsme si vybrali zápasy, které nám úplně nevyšly. Jak střelecky, nebo že tam byly nějaké chyby v obraně. Zaplaťpánbůh ten třetí zápas už střelecky vyšel a určitě nám to taky hodně pomohlo,“ uvedl Kříž.

Zatímco kouč Nymburka rozložil finálovou zátěž mezi jedenáctku hráčů, Levice měly na zápasové soupisce jen devět basketbalistů.

„Jelikož jsou to v tomto formátu tři zápasy ve třech dnech, tak určitě rozhoduje širší rotace, kterou jsme měli my. V prvních dvou zápasech byly minuty docela rozložené, že nikdo nehrál přes 23 nebo 24 minut. Naopak ti hlavní tři hráči Levic měli při každém zápase 35 minut. Pro ně určitě muselo být těžké, ale dokázali, že i když mají v nohách dva zápasy, tak jsou schopní předvádět výkony. Myslím, že šířkou rotace a trojkovou střelbou jsme to zlomili a rozhodli,“ řekl Kříž.

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Ty Gordon, který ve finále nastřílel 21 bodů. „Ty předvádí dobré výkony. Jsem hlavně rád, že jsme to přitáhli do Nymburka a je jedno, kdo získal MVP. Ukazuje sebevědomí, tah na koš, dostal to zaslouženě, ale mohli to získat i další hráči. Rozhodl týmový výkon na celém turnaji,“ prohlásil Kříž a těšil se na oslavu před reprezentační pauzou. „Nějak to oslavit musíme, tak uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Kříž.