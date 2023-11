Když je i prohra v basketbalovém chrámu v Bourges kariérní zážitek

„Tohle je ten zápas, po kterém můžete říct, že stojí za to jej zažít, i když jste na straně, co tahá za kratší provaz,“ usmívala se i po prohře 86:51 brněnská křídelnice Michaela Vondráčková.

Je to jako jít po Miláně co by fotbalista. I babička se smetákem před domem v zapadlé uličce totiž ví, kdo byl Andrej Ševčenko a kdo je zrovna nejlepší střelec týmu. A to na legendárním stadionu San Siro nikdy nebyla. V Bourges je toto náboženství basketbal a do jeho chrámu ve středu přijely k zápasu Eurocupu basketbalistky KP Tany Brno. I přes prohru 86:51 však nemohly hráčky mluvit o zklamání. Do Bourges se totiž vyhrávat příliš nejezdí, o čemž vás přesvědčí už vitrína s třemi Euroligovými a dvěma Eurocupovými trofejemi.

Když si hráčky před utkáním šly prohlédnout místní úžasnou katedrálu, místní kavárník hned podle týmového oblečení věděl, kdo a proč tu jsou. „Jsem sice spíš fanoušek fotbalu, ostatně jsem bývalý fotbalista, ale tomu se tady neubráníte. Když jste z Česka, tak to asi znáte místní slovenskou legendu Annu Kotočovou,“ ptal se trenérky Marcely Krämerové, paradoxně reprezentační kolegyně Kotočové.

„Tím, jak tu žiji a mám zde na starosti skauting i koučink, tak mě místní už znají i skrz to, že jsem další hráčky dostala do hlavního mužstva nebo třeba pomáhala přivést,“ usmívá se sama Kotočová nad touto historkou. Že je basketbal druhá dominanta Bourges potvrzuje i ona. „Lidé ve městě po tom všem, co se tu dokázalo vyhrát basketbalem žijí a úspěšná historie zároveň slouží jako motivace do budoucnosti, získat vše znova,“ hodnotí nejlepší slovenská basketbalistka dvacátého století.

Anežka Kopecká z KP TANY Brno střílí na koš Bourges.

All in proti Antalyi

Ač je na každém kroku cítit, že Bourges do světa Brňanek nepatří a Eurocup pro ně reálně začne až v pokročilejší vyřazovací fázi, z klubu je cítit respekt a úcta k soupeři a basketbalu jako takovému. „Mám velký respekt k soupeři, hezky nám připomněl, že z pozice favorita musíte dát zápasu maximum,“ začal tiskovou konferenci kouč Francouzek Olivier Lafargue.

„Je to mladý tým, obrovsky bojovný a tohle je pro ně cesta, jak získat skvělé zkušenosti. Asi si tedy naše hráčky dnes vzpomněly, že první zápas byl sakra těžký,“ vrátil se ještě k překvapivě hubené výhře v Brně 70:59, při které musel své hráčky hodně kárat.

Slova chvály pro Brňanky měla i Kotočová. „Obrovsky se mi líbí, jaký basket Brňanky hrají. Skóre je jedna věc, ale holky se vůbec nemají za co stydět, protože ony prostě hrají. Jako trenérka mládeže to dokážu ocenit, protože ony jsou velmi šikovné, a kdyby se do toho týmu přidaly dvě nebo tři zahraniční hvězdy, tak Bourges můžou bez potíží trápit,“ míní bývalá pivotka.

Momentka z utkání Bourges . KP TANY Brno.

Ač před zápasem české hráčky nemohly říct, že si utkání přijela hlavně užít a zkusit si měření s nejlepšími, po zážitku z nacpaných ochozů více než čtyřmi tisíci diváků nešlo zakrýt, že je oranžové peklo uchvátilo. „Jde říct, že tohle stojí za to zažít i na straně, co tahala za kratší konec. Sport ve výsledku přece děláte pro diváky a ty lidi tady chodí a žijí tím. Přijet z české ligy s poloprázdnými tribunami do tohoto oranžového pekla je prostě zážitek. Občas, když se zadíváte z lavičky kolem sebe se vám tak na chviličku kolena roztřesou,“ přiznala křídelnice Michaela Vondráčková.

Brňanky už před tímto duelem věděly, že pokud chtějí po osmi neúspěších ve skupině Eurocupu konečně ochutnat i vyřazovací fázi, klíčové utkání přijde až doma proti turecké Antalyi, proti níž musí uspět minimálně o tři body. „Už cestou sem jsme tušili, že tohle není zápas, kde se bude lámat chleba. Sázíme all in proti Antalyi, ať se nemusíme dívat na skóre, které by nás případně posunulo do play off z třetího místa,“ soustředil se hned na nejdůležitější zápas asistent trenéra Jakub Gazda.

Brňanky přivítají turecký tým na své hale Vodova už příští středu od 17 hodin. Den na to pak odehrají své poslední utkání ve skupině druhé nejvyšší evropské soutěže také městské rivalky Žabiny. Ty by se v případě výhry v francouzském Charleville-Mézieres mohly posunout na druhé místo, o postup z třetí příčky by však díky dobrému skóre již s nejvyšší pravděpodobností přijít neměly.