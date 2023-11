Soupeřky čekající na pas i slib odnesení z palubovky. KP Brno čeká mač desetiletí

Turkyně přijíždí do Brna po prohře v Lucembursku, kterou se propadly na třetí místo v tabulce skupiny H právě za Brňanky. Těm tak stačí jakákoliv výhra bez ohledu na skóre. Soupeřky z vyhlášené turistické destinace už vytahují i dost neortodoxní trumfy v podobě hry na čekanou s výslednou nominací.

„Přijedou všechny tři jejich Američanky a zatím není jasné, které budou hrát. Tým totiž podle informací vyřizuje občanství Turecka jedné z Američanek a tudíž by pak mohly hrát následně všechny tři. Pokud však občanství ještě nemá, zůstane jedna z nich v civilu a nebude moci hrát, protože soutěž dovoluje jen dvě hráčky z mimoevropských zemí,“ sleduje soupeře vedoucí mužstva Jaroslav Michálek. „Snad jim tohle nevyjde,“ zakroutí hlavou rozehrávačka Karolína Šotolová.

Ať už Antalya vyrukuje na brněnskou palubovku v jakémkoliv složení, hlavním úkolem Brňanek bude eliminovat přínos členky All Star týmu nejprestižnější ligy WNBA z roku 2015, Američanky Kelsey Boneové, která českému týmu na jejím domácím hřišti nadělila 27 bodů. „Vlastně trochu nevíme, co proti ní dělat. Když jsme se k ní stahovaly dvě, tak to hned vyhazovala na perimetr, kde bylo na slabé straně volno ke střelbě za tři. Musíme ji zkusit překvapit, vletět do ní z každé strany a urvat jí ruce,“ chystá se Šotolová na nerovný souboj se 193 cm měřící pivotkou.

„Počítáme s tím, že to Bone bude chtít odnést na zádech, ale když se podíváte na utkání Antalye, tak ona první čtyři minuty může, ale pak už jen chytá dech. Naše podkošové hráčky tak musí létat jako hadr na holi, běhat kolem ní nahoru a dolů a vůbec se s ní nepotkávat,“ radí svěřenkyním Krämer.

Pokud by Brňanky na své palubovce ve čtvrtek prohrály, postupové naděje by naopak klesly na úplné minimum. Byť v Eurocupu postupují i dvě třetiny týmů z třetích míst, kvůli odstoupení dvou týmu z Izraele se do pořadí týmů na třetím místě nepromítnou utkání s čtvrtými celky skupin. „Je trochu smůla, že Izraelské týmy odstoupily a nám se tak nepočítají nejlépe zahraná utkání. To ale musíme přijmout a zkusit se tomu postavit čelem,“ komentuje situaci Krämer.

Už ve středu pak čeká poslední skupinový duel i městské rivalky Žabiny. Ty mají naopak výchozí pozici směrem k play off velmi dobrou a jen drtivá porážka v francouzském Charleville-Mézières s domácím Flammes Carolo by je mohla připravit o postup z třetí příčky. Výhra by je pak dostala na druhé místo skupiny A.