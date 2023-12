Holt se vyhraje i tam, no! vzkázal Procházka Brňankám na cestu do Francie

Už když se losovaly skupiny druhé nejprestižnější evropské soutěže, od hráček i realizačního týmu znělo jasné: Ne Francouzky. S Bourges ve skupině jim to také dvakrát nevyšlo. Po vítězné středě už se Královopolanky k Francii zřejmě budou stavět čelem.

„Každý věděl, že když přijedou Francouzky, tak to bude komplexní tým, který nebude mít výraznější slabinu. Realizační tým však odvedl výbornou práci při čtení soupeře, věděli jsme, co hrají. Zároveň jsme se nenechali odtáhnout od naší hry, soustředili jsme se na obranu, na komunikaci na hřišti a naše sehrávky. Nemuseli jsme nic měnit, vše fungovalo,“ popsala recept Kucowská. Brňanky zasypaly soupeřky 39 pokusy z tříbodové vzdálenosti a zároveň oproti předchozím zápasům v Evropě častěji zkoušely projít do podkošových zakončení.

Právě tato dovednost má zdobit Americkou pivotku s polskými kořeny. Ta proti Montpellieru zapsala double-double ,tedy dvojciferné číslo bodů a doskoků.„Typově sedí do naší ofenzívy perfektně. Nám by tam těžkopádná velká holka nefungovala. My potřebujeme kombinaci výšky se schopností hrát z perimetru a u Natalie se tohle snoubí dokonale,“ chválil novou svěřenkyni asistent trenéra Jakub Gazda.

Sám při tom nebyl fanouškem rozšíření původně čistě českého týmu o zahraniční posilu. „V tomhle je dobře, že máme ve vedení paličáky. Já když mi někdo řekne ne, tak to beru a víc už ho nelámu. Ve chvíli, kdy už jsme nemohli dál využívat kvůli zranění Ludmilu Dudáčkovou, tak přišlo rozhodnutí vedení, že Natalie přijede, a že dokonce přijede už před Vánoci. A je to dobře, dnes sehrála perfektně svoji roli,“ přiznal zbytečnou opatrnost.

Nejlepší hráčku zápasu proti Montpellieru Anežku Kopeckou ocenil i MMA zápasník Jiří Procházka.

Ač je pro evropské týmy typické spíše stavění hry kolem zámořských posil, Kucowská hru kolem sebe neformuje. „Naše hra se s Natkou nemění a ona se spíš adaptovala na nás, ne my na ni. Vysokou pivotku jsme tu neměli a dává nám to větší sílu pod košem. Zároveň je ale velmi dobrý střelec za tři, takže umí zahrozit i z dálky. My ji ale potřebujeme hlavně pod tím košem, tam toho moc nemáme,“ komentovala výkon nové spoluhráčky Michaela Vondráčková.

„Nejsem taková, že bych si najednou na sebe brala zakončení a chtěla holkám měnit hru. Sobec tu navíc není nikdo, takže se týmový duch nasává docela snadno,“ hodnotila po utkání Kucowská, která měla navíc adaptaci usnadněnou tím, že za KP hrála už v předminulé sezoně.

S jídlem roste chuť

Trenérku čekají ozvěny minulosti Marcela Krämerová coby hráčka působila ve Francii v Nice, ale také právě v Montpellier. Právě zde svoji bohatou kariéru s vrcholem na olympijských hrách v Sydney ukončila. „Klub se od té doby dost změnil. Moje tehdejší trenérka nyní koučuje někde v Turecku, s tou jsem tehdy bojovala,“ vzpomíná Krämerová.

Královopolanky tedy za týden vyrazí do Francie s osmibodovým náskokem. „Pořád je to padesát na padesát. Bylo by asi hezčí, kdyby se nám povedlo udržet větší rozdíl, protože nakonec budou mluvit čísla, ne výkony,“ litovala Kucowská poslední čtvrtiny.

Brňanky totiž vedly až o sedmnáct bodů. „S jídlem roste chuť. Předpovědi říkaly, že prohrajeme, škarohlídské predikce nás odsuzovaly k prohře o čtyřicet a my vyhráli o osm. Berme to všemi deseti,“ doplnil svěřenkyni Gazda.

Soupeřovu domácí palubovku Kucowská dobře zná, minulou sezonu strávila právě ve Francii. „Jejich hala je jedna z těch nepříjemnějších pro soupeře. Ale máme maličký bodový polštář a když se nám povede nemyslet na vážnost toho zápasu, hrát jako dnes bez tlaku, tak můžeme uhrát klidně stejný výsledek,“ má jasno Kucowská. „Rozhodně je to škoda, že jsme neudržely vyšší rozdíl. Ale jak mi po zápase říkal zápasník Jirka Procházka – No tak se holt vyhraje i tam, no!“ přidala se Vondráčková.