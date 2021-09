Děčín reaguje na ztrátu kapitána, angažoval mladého Američana Gregga

„Plánovali jsme se ještě posílit, ale mělo to být na jiném postu. Také více zkušeností by se nám hodilo, ale zdravotní stav týmu nás přinutil reagovat jinak. Takto složitou přípravu a začátek sezony po zdravotní stránce nikdo v klubu nepamatujeme, někteří hráči strávili víc času v posteli než na palubovce, což se nutně muselo projevit. Musíme se s tím ale poprat, odevzdávat vždy maximum, a v tom by nám měl pomoci i Jamaure Gregg,“ uvedl děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Rodák z Havaje se skvělými parametry (201 cm, 105 kg) absolvoval Northwestern State University, za níž nastupoval v sezonách 19/20 a 20/21 v NCAA s průměry 7,5 a 10 bodů na zápas a 5,7 a 5,2 doskoků na zápas.

Letošní přípravu absolvoval v lucemburském Racingu, kde však kvůli kvótám mohli zůstat pouze dva zahraniční hráči a Jamaure Gregg tak dostal možnost hledat si nový klub. Pokud se povede vyřídit všechny formality, zažije mladý Američan křest ohněm už v sobotním duelu Děčína s mistrovským Nymburkem.

„Můj cíl je dělat mé spoluhráče lepší a sebevědomější. Být schopný vítězit znamená začít vítězným chováním a mentalitou. Věřím, že se nám povede dát rychle dohromady, zapadnu do týmu, a pomůžu mu vyhrávat. Proto jsem tady,“ řekl klubovému webu Gregg.