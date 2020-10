Morey už Číňanům v NBA překážet nebude. Houston opouští z „osobních důvodů“

Basketbalovému Houstonu pomohl k účasti v play off v uplynulých osmi sezonách, což je bilance, jakou se žádný jiný tým pochlubit nemůže.

„Z mého pohledu to byla báječná jízda,“ řekl Morey stanici ESPN. „Načasování vyšlo výborně. Můj nejmladší syn skončil střední školu a je čas podívat se s rodinou, co dál. Měl jsem pocit, že je na to ta správná doba,“ uvedl.

Houstonu bude dál pomáhat jako poradce a ještě se podílí i na výběru nového kouče, který nahradí Mika D’Antoniho. Jako favorit na uvolněný post se zatím rýsuje dosavadní asistent a hvězda 70. a 80. let John Lucas II. Ostatní horcí kandidáti zamířili jinam, Tyronn Lue na post hlavního kouče v LA Clippers, Doc Rivers bude stejnou roli zastávat v Philadelphia 76ers.

Ve funkci generálního manažera Moreyho vystřídá Rafael Stone, dosavadní viceprezident klubu pro basketbalové operace.

Loni v říjnu Morey na sociálních sítích vyzval k podpoře hongkongských obyvatel při protestech za demokratizaci systému města pod čínskou správou. Později tweet smazal a následně se omluvil, diplomatické aféře už ale nezabránil.

Jeho tweet způsobil odliv čínských fanoušků i obchodních partnerů a zrušení přenosů v čínské státní televizi, která začala vysílat zápasy NBA znovu až tento měsíc v závěru finálové série.

Číňané se tehdy požadovali odvolání Moreyho z funkce, což vedení ligy odmítlo. komisionář Adam Silver uvedl, že každý má právo se svobodně vyjádřit.