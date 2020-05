Čína vs. NBA, další čtvrtina: Nebudeme vás vysílat, ne a ne

Severoamerická soutěž měla pocit, že do nového dějství vstupuje se solidní výhodou jménem Michael Ma Xiaofei - ten se jako první čínský občan stal šéfem pobočky NBA v Pekingu, tedy mužem zodpovědným za byznys v říši středu.

Působilo to jako symbolický krok, ba snaha o odpustek, zvlášť když jeho otec Ma Guoli byl v 90. letech minulého století jakožto jeden ze zakladatelů státní televize CCTV klíčovou postavou k protlačení NBA na čínské obrazovky.

Špatné počty.

„Jmenovat Číňana bossem čínské NBA není dost na to, abyste získali trh nazpět,“ uvedl stranický list Global Times. „Pokud to opravdu chcete, měli byste se adekvátně postarat o generálního manažera Houston Rockets Daryla Moreyho. Proto odmítáme zvěsti o tom, že bychom obnovili vysílání duelů NBA, i pokud by se soutěž zase rozjela.“

Morey loni v říjnu napsal na Twitter status podporující demonstranty v Hongkongu, čímž bodl čínské vedení do slabin. Výsledkem byl mimořádný přenos politických třenic do sportovní roviny a okamžité ukončení přenosů v Číně. Šéf NBA Adam Silver ztráty vyčíslil na 300 milionů dolarů, pro příští sezony už plánoval nižší růst platů.

A pak přišel koronavirus.



NBA stojí a finančně krvácí. Čínské peníze mají v krušných časech ještě větší váhu než jindy. „Raději budeme vysílat záznamy než NBA,“ přisadila si však CCTV.

Čínsko-americké vztahy jsou pochopitelně napjaté, což se ostatně dá říci o vztazích nejlidnatější země světa s téměř celým Západem (a nejen jím), vždyť koronavirus se rozšířil z Wu-chanu a potenciálních obvinění je k ruce spousta.

Geopolitika je jedna věc. Byznys jiná záležitost. A NBA má před sebou kupecké počty: uhnout a vydělat, nebo trvat na svém a tratit.

„Pokud bude s Moreym naloženo adekvátně,“ cituje komunistický list Global Times čínského basketbalového komentátora, „pak by NBA v dlouhodobém horizontu mohla demonstrovat, že Čína vítá zahraniční byznys a umožní mu vydělávat v zemi peníze, dokud respektuje naši suverenitu a teritoriální integritu“.

Takže žádný klid zbraní, naopak. Basketbalový boss Silver několikrát odmítl, že žádné „nakládání“ s Moreym - přeloženo jeho vyhazov - nepřipadá v úvahu. No a Čína zase současnými postoji odmítá, že by byla ochotna zapomenout.



Jeden z nejvýnosnějších sportovních gigantů je tak rázem finančně ochromen. Silver vyčíslil, že 40 procent příjmů NBA má souvislost s odehranými duely, tato obří suma aktuálně chybí. Čínské peníze šlo jakžtakž postrádat ještě před pár měsíci, ale teď?

Dílčí pozitivní zprávou je podle ESPN to, že poslední videokonference Silvera s majiteli klubů vyvolala naději, že by ročník 2019/20 mohl být obnoven. Mezi zvažovanými lokalitami jsou komplex MGM v Las Vegas a Walt Disney World Resort v Orlandu. „Mělo by to vypadat jako univerzitní kampus,“ popsal dle webu Silver vizi „basketbalové bubliny“, v níž budou hráči a další představitelé klubů v izolaci od ostatních a kde by podstupovali opakované testy na covid-19.

A v Číně by duely nikdy neviděl? „V časech pauzy jsme se naučili pár věcí,“ hodnotí hongkongský list South China Morning Post. „Basketbal se dostává do titulků, i když se nehraje. Čas nezahojí veškeré rány. A Čína vždy zvítězí. Vážně by si dovolila nevysílat NBA?“

Tím by politicko-sportovní klání načalo ještě dramatičtější fázi.