D'Antoni odešel středem, po čtyřech letech v Houstonu vyhlíží nové nabídky

„Neuvěřitelná cesta v Houstonu prozatím skončila a čeká nás se ženou nová kapitola,“ řekl devětašedesátiletý D’Antoni ESPN.

Rockets přitom o prodloužení angažmá se současným šéfem lavičky stáli, ofenzivní specialista již neměl zájem.

Držitel dvou ocenění pro nejlepšího trenéra ligy v letech 2005 a 2017 opouští Rockets s bilancí 217 výher a 101 porážek. Pouze Toronto má v tomto období lepší výsledky v základní části.

Během čtyř let s nimi pokaždé došel do semifinále konference, jednou do finále. V roce 2018 byl celek kolem Jamese Hardena a Chrise Paula jednu výhru od finále celé NBA.

Jeho kroky by nyní mohly vést do New Orleans, kde se zbavili Alvina Gentryho. Zájem však projevila také Philadelphie, v níž D’Antoni strávil před houstonským angažmá dvě sezony coby asistent.

V NBA už vedl také Denver, Phoenix, New York Knicks a Lakers.

Naopak generální manažer Daryl Morey, jenž před rokem způsobil kontroverzi svým tweetem na podporu demonstrantů v Hongkongu, v klubu zůstává.