Titul, nebo konec. Trenérský extremista se stal mužem na odstřel

Zkušený Italoameričan dovedl Rockets k bilanci 40-24. Kádr vedený protřelými hvězdami Jamesem Hardenem a Russellem Westbrookem má druhý nejlepší útok. Neuškodila mu ani únorová výměna pivota Clinta Capely, po které hrál v nezvykle malé sestavě.

D‘Antoniho praktiky v zásadě zabírají. Vždyť na druhé místo západu ztrácí Houston pouhé čtyři zápasy.

Není divu, že druhý nejstarší trenér ligy - po Greggu Popovichovi ze San Antonia - chce dostat pořádně zaplaceno. Jenže jednání o novém kontraktu vyznělo naprázdno a ten stávající vyprší letos v létě. „Obě strany mají úplně odlišné představy,“ uvedl reportér Sam Amick z The Athletic.

„Už jsem se naučil, že je lepší neříkat nikdy. Profisport je plný bláznivých situací. Ale víte co myslím? Všude slyším, že mosty mezi oběma stranami už byly spáleny a teď jen všichni chtějí to co nejlíp doklepat,“ poznamenal Amick v podcastu Brodie and The Beard.

Snad jen titul by to mohl změnit. Snad. Teď počítáme s variantou, že se NBA podaří po pandemii restartovat.

Kdo má u fanoušků navrch? Pro D’Antoniho mluví celková bilance 213 výher a 97 porážek. Na druhou stranu: ambiciózní Houston si pod jeho vedením - od roku 2016 - zahrál „pouze“ dvakrát v semifinále a jednou ve finále konference. Mohl tehdy pomýšlet i na víc, nebýt zranění Chrise Paula, ale...

Na trofej to se stylem, v němž se spoléhá hlavně na palbu z perimetru, ještě nebylo.

Byznys je byznys

Loni v létě chtěl vyhlášený ofenzivní stratég přidat. Pět milionů dolarů (momentálně bere 4,5 milionu) na sezonu 2020/21, s bonusem jednoho milionu za každou vítěznou sérii v play off? S díky odmítl.

To však lze pochopit. Dwanemu Caseymu, jehož si v roce 2018 pojistil po vyhazovu z Toronta průměrný Detroit, přistane na účtu každým rokem o dva miliony více.

Klubový majitel Tilman Ferttita navíc svírá D‘Antoniho v kleštích: zmíněnou částku obdrží až postupu do play off. Jinak dostane jen půlku.

„Pořád jsme s Mikem na stejné vlně, ale byznys je byznys. I tak věřím, že u nás po třech úspěšných letech odkoučuje i spoustu dalších,“ ujišťoval v červenci gastronomický miliardář (a podle všeho také pořádný škudlil).

Tilman Fertitta (vlevo), byznysmen a majitel Houston Rockets, a zpěvák Travis Scott hovoří před zápasem Golden State Warriors o obětech střelby na Santa Fe High School.

Po roce musí i on tušit, že dvojnásobného nejlepšího trenéra sezony bude muset nahradit.

Kdo za něj? Třeba Jeff Van Gundy, jenž Houston dirigoval už v letech 2003 až 2007, tedy v éře Jaa Minga. V jeho prospěch hovoří nejen silný vztah k organizaci samotné, ale i k městu, v němž dodnes bydlí.

Nebo Tom Thibodeau, někdejší Van Gundyho asistent. Právě on stojí za nejlepšími roky Chicaga v „postjordanovské“ éře - v roce 2011 z toho bylo finále konference. Ale jak by si defenzivní specialista sedl s Hardenem?

Vzhůru do New Yorku?

Pro Ferttitu asi už není cesty zpět. Svou neústupnost prokázal loni, když D‘Antonimu z týmu odsekl hned tři asistenty. Odnesla to třeba pravá ruka Jeff Bzdelik, která mívala za úkol krotit „totální ofenzivu“ prvního muže lavičky obrannými pokyny. A jeho absence je znát, ne že ne…

Ovšem D‘Antoni, jenž začínal s trenéřinou v Olimpii Milán, kde předtím válel i jako hráč a v jejíž hale u stropu visí jeho dres s osmičkou na počest dvou euroligových titulů, nebude mít ani v pokročilém věku nouzi o nabídky.

Houstonský trenér Mike D'Antoni (vpravo) se zlobí, hned za ním jeho (dnes už bývalý) první asistent Jeff Bzdelik.

Nového vůdce hledá jak Brooklyn Nets, kteří v příštím ročníku touží dobýt východ s uzdraveným Kevinem Durantem, tak New York Knicks. Objevily se rovněž spekulace (či přání) o New Orleans Pelicans, kde by D‘Antoni třebas vymáčkl zase o něco víc z budoucí superhvězdy Ziona Williamsona.

„Mike má svého zástupce, my v manažerovi Darylu Moreym svého. Stává se, že se neshodnete, věřím nicméně, že po sezoně situaci vyřešíme,“ zněla poslední Ferttitova slova na trenérovu hlavu.

Otázka je, jak moc jsou upřímná.