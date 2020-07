Senátoři útočí na NBA: Paktujete se s čínskými komunisty a ničíte rodinu

Čtyřicetiletý Josh Hawley, zastupující v americkém Senátu stát Missouri, nerad vidí, jak je basketbalová NBA jednostranná. Její hráči sice mohou před blížící se dohrávkou vybírat z 29 variant vzkazů veřejnosti, nabídka by však měla být o dost pestřejší, nabádá Hawley.

Liga se s hráčskou asociaci NBPA dohodla pouze na mottech na podporu sociální a rasové rovnosti. Black Lives Matter, samozřejmě. Anebo Say Their Names (Řekněte jejich jména, myšleno jména obětí), I Can’t Breathe (Nemohu dýchat), Enough (Dost), Power to the People (Moc pro lidi), Justice Now (Spravedlnost nyní) či How Many More (Kolik ještě?).

Dopisem z minulého pátku Hawley žádá komisionáře basketbalové ligy Adama Silvera, aby hráči mohli podpořit také policii, vojáky, protestující v Hongkongu nebo Ujgury, kterým na zádech - obrazně řečeno - klečí represivní moc z Číny.

„Schválením jedné specifické skupiny hesel jste překročili hranici,“ vyčítá senátor. „Je čas, abyste dali najevo, že věříte v ochranu lidských práv a že jste součástí (amerického) národa. Vaše mlčení v těchto otázkách hovoří za vás.“

O blaho čínského lidu pečuje senátor Hawley nejvíc.

Zákonodárce zaútočil přímo na prvního muže ligy Silvera, který prý tráví čas „prohlubování vztahů mezi NBA a Komunistickou stranou Číny“.

„Proč hráči nemohou podpořil oběti čínských komunistů?“ klade si otázku.

FOX Sports Radio @FoxSportsRadio “The NBA makes a tremendous amount of money in China...When you’re making that much money...doing deals with that sort of a government...It’s classic corporate wokeness.” Senator Josh Hawley (@HawleyMO) @ClayTravis https://t.co/wVQFI66lmu oblíbit odpovědět

„S ohledem na problematickou historii omlouvání brutální represe čínského komunistického režimu je vaše opomenutí podpory obětí do očí bijící. Loni v říjnu, jistě si to vybavíte, jste si vybrali omluvu čínským komunistům, když se houstonský manažer Daryl Morey zastal hongkongských protestujících... Minulý týden jste tehdejší krizi nazval překážkou na cestě mezi vašimi vztahy a čínskou vládou. Prý chápete, že čínští komunisté mají rozdílný pohled na to, jak se věci mají dělat,“ vyčítá senátor Silverovi.

„Dokažte mi, že se pletu,“ vyzval.

Vztahy mezi NBA a Čínou jsou přece jen komplikovanější, než naznačuje Josh Hawley. Po prvních omluvách za Moreyho výrok odmítl Silver i klub Houston Rockets funkcionáře trestat či propustit, jak žádali Číňané. A účet za toto rozhodnutí basketbalové ligy se pohybuje v řádech stovek milionů dolarů.

Trest pro novináře Hawleyho dopis vedení NBA žije dál i vinou basketbalového novináře Adriana Wojnarowského. Jedna z hlavních hvězd televize ESPN se vůči senátorovi na Twitteru soukromým vzkazem vymezila - a učinila to dosti vulgárním způsobem, anglickým slovem na F. Wojnarowski se za svou reakci následně omluvil - o což Hawley prý nestojí. Ale i tak byl zaměstnavatelem suspendován a byl mu zastaven příjem - o což Hawley také nestojí, nechápe prý, proč by měl být Wojnarowski popotahován za vyjádření svého názoru. Byl by raději, kdyby ESPN dělala svou práci a tepala do NBA. Za oblíbeného „Woje“ se nicméně během víkendu postavila většina hráčů NBA včetně hlavních hvězd, LeBronem Jamesem počínaje. Na sociálních sítích se podpora spojuje s hashtagem #FreeWoj.

„To musí být (Morey) zatraceně dobrý,“ poznamenal sardonicky k celé aféře americký prezident Donald Trump při konverzaci s byznysmenem Tilmanem Fertittou, jemuž Rockets patří.

Podle Hawleyho by každopádně měli mít hráči možnost vybrat si třeba z hesel Back the Blue (Stojím za policií), Support our Troops (Podporuji naše vojáky) nebo God Bless America (Bůh žehnej Americe).

„Co by bylo Američtějšího?“ ptá se.

Sami hráči však o taková hesla nestáli, 95 procent z nich si vybralo z nabízené soupisky a i výjimky jako LeBron James a Anthony Davis hnutí Black Lives Matter bez větších výhrad podporují.

Jak je to s Alibabou?

Hawley nyní navázal na červnovou kritiku NBA od osmašedesátileté republikánské senátorky Marshy Blackburnové ze státu Tennessee.

Ani jí nevoní vztah basketbalové ligy s Čínou. Přesněji „se zemí řízenou komunistickým režimem, který omezuje lidská práva, utlačuje prodemokratické protesty a utajoval detaily o propuknutí epidemie koronaviru“.

Po Silverovi senátorka žádá uzavření basketbalové akademie NBA v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiangu či vysvětlení vztahu NBA se „společností Alibaba, vlastněnou čínským státem“.

Josh Hawley @HawleyMO “System error”! The problems are systemic, that’s for certain. Speaking of which, I’m still waiting for a reply from @NBA Commissioner Adam Silver to my letter https://t.co/1zCDyWDT3o oblíbit odpovědět

Sport má lidi sjednocovat

Americké nápisy na dresech se znelíbily ještě minimálně jedné republikánce. Konzervativní senátorce Kelly Loefflerové z Georgie se nezdá podpora Black Lives Matter od ženské basketbalové soutěže WNBA. Problematiku hodnotí nejenom jako politička, ale také jako spolumajitelka klubu Atlanta Dream.

Své výhrady sdělila v dopisu adresovaném ligové komisionářce Cathy Engelbertové. Místo hesel Black Lives Matter a Say Her Name by na rozcvičovacích tričkách raději spatřila americkou vlajku.

„Pravdou je, že potřebujeme méně - ne více - politiky ve sportu. Když nastanou časy, že politika lidi rozděluje, sport má sílu být propojující protilátkou,“ napsala devětačtyřicetiletá politička.

Ač je Loefflerová spolumajitelkou Dream už devět let, do debaty před formulováním ligového stanoviska ke společenskému pnutí v Americe ji prý nikdo nepřizval.

V jiných svých vyjádřeních ovšem byla Loefflerová radikálnější. Vinila WNBA z „rozbíjení tradiční rodiny“ a „podpory násilí a destrukce“.

Kelly Loeffler @KLoeffler Embracing a political agenda — and a radical one at that — undermines the ability of women’s basketball to unite us during difficult times. How about rallying behind the American flag instead, @WNBA? https://t.co/jhiNeaNmKX oblíbit odpovědět

Odpověď šéfky soutěže? „WNBA je založena na principu rovného a férového jednání se všemi lidmi. Za sociální spravedlnost se budeme dál brát. Senátorka Loefflerová už klub Atlanta Dream od loňského října při projednávání denní agendy nezastupuje,“ dodala komisionářka na vysvětlenou.

Hráčská unie nepřijala slova Loefflerové vůbec pozitivně. Na svém twitteru jí vzkázala: „E-N-O-U-G-H! O-U-T!“

Některé basketbalistky žádají, aby se svého podílu v klubu vzdala. Což Loefflerová v rozhovoru pro televizi FOX odmítla.

WNBA se rozběhne 25. července, o pět dní dříve než NBA. O úvodním víkendu budou mít hráčky na dresech jméno Breonny Taylorové, šestadvacetileté zdravotnice, kterou v polovině března zastřelili policisté během domovní prohlídky. Hledané drogy u ní nenalezli.