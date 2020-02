Účet za čínský vztek: zámořská NBA zchudla o devět miliard korun

„Přesná suma ještě není jistá, ale co se řádů týká, půjde o stovky milionů dolarů. Nejspíš o něco méně než o čtyři sta milionů dolarů,“ řekl o víkendu první muž ligy Adam Silver.

Což je v korunách přes 9 miliard!

Zároveň ovšem přicházejí zprávy o tom, že se situace lepší. Že by dokonce studenou basketbalovou válku mohla znovu vystřídat vřelá objetí. Viz jiná Silverova slova: „Je to významná ztráta, zároveň nemám pocit, že by náš byznys v Číně postihly trvalé škody.“

NBA se loni, nejspíš i kvůli palbě mnoha amerických představitelů, navzdory původním omluvám zatvrdila a postavila se za houstonského GM se slovy, že svoboda vyjadřování má pro ni vždy přednost před obchodem. Čína zuřila, ale jen dočasně, zdá se. Což by se u ní nestalo ani poprvé, ani naposledy.

„Občas to dělává,“ vysvětlila pro New York Times Kristen Looneyová z katedry asijských studií na Georgetown University. „Mít NBA v Číně je i pro Čínu samotnou velký byznys, vždyť soutěž hltají miliony lidí - a ti teď k ní mají omezený přístup,“ řekla o čínském rozhodnutí stáhnout na základě „války o tweet“ přenosy ze státní televize.

Opravdu nejde o drobné, NBA i na základě zmíněného výpadku nenavýší v další sezoně platový strop dle původních plánů (měl nabobtnat o téměř sedm milionů dolarů na celkových 116 milionů). Ztráta miliard notně zabolí i takový moloch a tak výdělečný podnik, jakým je liga LeBrona Jamese a spol.

Ovšem podstatnější je to, co Silver zmínil - že dílčí ztráty zůstanou dílčími a do budoucna může byznys zase kvést. V tom oběma stranám pomáhají i nešťastné události.

Zní to drsně, ale když se po tragickém úmrtí Kobeho Bryanta - v Číně mimořádně populárního, však přímo na místě kupříkladu losoval loňské mistrovství světa - na Twitteru jeho památce poklonil i čínský velvyslanec ve Spojených státech, šlo o významné, smiřující gesto.

Kobe Bryant coby vyslanec Los Angeles Lakers a NBA v Číně a Japonsku. Snímek vznikl v roce 2001.

No a do toho Čínu dusí strašák koronaviru, který se NBA dotknul hned několika způsoby. „Mnoho našich čínských partnerů se kvůli cestovním omezením teď nemohlo zúčastnit All-Star víkendu,“ popsal Silver. Liga si zase od Číny vysloužila velké díky za to, že věnovala nejhůře postižené provincii Chu-pej finanční pomoc 1,4 milionu dolarů.

A jak navíc připomínají New York Times, navzdory nedávné slovní i obchodní šarvátce jsou jiné věci pořád stejné. Třeba marketingové akce v arénách upozorňující na čínský Nový rok probíhaly u řady klubů NBA tak jako dřív.

„Budu se jen opakovat - tohle není pozice, po které v byznysu toužíte. Ale zároveň přijímáme následky toho, že dodržujeme náš systém a naše hodnoty,“ bilancuje Silver.

Adam Silver na tiskové konferenci před finále NBA

Až se chce dodat: Co bylo, bylo, nyní vzhůru vpřed! Pokud se totiž situace s koronavirem uklidní, mají USA stále v plánu odehrát dvě olympijské přípravy na Tokio přímo v Číně. Největší basketbalové hvězdy se tak po turbulentních časech brzy mohou do Říše středu vrátit nejen na obrazovkách, ale i fyzicky. A nejspíš zase za potlesku.