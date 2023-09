Máme na to, bojovat o titul, věří kouč pardubických basketbalistů

„V posledních dvou letech jsme se zraněními měli dost problémů, takže doufám, že nyní se tomu vyhneme. Bude to klíčové; myslím si, že kdyby Robert Rikič a Tomáš Vyoral na jaře byli fit, mohli jsme sedmé semifinále proti Děčínu vyhrát. Ale to je sport,“ vrací se Dino Repeša, trenér pardubických basketbalistů, za uplynulým ročníkem, v němž bral jeho mančaft čtvrté místo.

A pokračuje: „Minimální cíl teď musí být udělat stejný výsledek jako loni, ale my bychom to rádi zvládli ještě o krok dál. Toho bychom s tímhle týmem měli být schopni. Máme na to, bojovat o titul ve finále.“

BK Kvis Pardubice v sezoně 2023-24 1 David Pekárek 26. 1. 1996 4 Tomáš Vyoral 28. 9. 1992 6 Matyáš Vrábel 6. 12. 2003 7 Adam Lukeš 1. 3. 2004

9 Kamil Švrdlík 25. 11. 1986 12 Marek Simonides 5. 4. 2006

13 Josef Potoček 29. 7. 1996 14 Jure Škifič 24. 7. 1988

15 Jan Štěrba 4. 8. 1995

20 Bryce Alford 18. 1. 1995

24 Matěj Burda 7. 6. 2001

50 Joey Brunk 13. 11. 1997 94 Petr Šafarčík 13. 5. 1994 95 Martin Kheil 15. 3. 2003

Realizační tým:

Radek Nečas, sportovní ředitel

Dino Repeša, trenér

Vanja Miljkovič, asistent trenéra

Dominik Dosoudil, masér

* Přišli: Simonides (Prievidza, SR/Vividbooks Pardubice), Škifič (Gliwice, Pol.), Alford (Zielona Góra, Pol.), Brunk (Toruň, Pol.), Kheil (Slavia Praha)

* Odešli: Nick Neal, Robert Rikič, Mateo Čolak, DeMarco Dickerson

Ke stávajícímu českému jádru hráčů mu vedení klubu místo odchozího kvarteta Rikič, Čolak, Neal a Dickerson přivedlo pod koš Chorvata Jureho Škifiče s Američanem Joeym Brunkem, na křídlo Slováka Marka Simonidese s Čechem Martinem Kheilem a na rozehrávku Bryceho Alforda, dalšího borce z USA.

Repeša je měl s výjimkou Kheila, jenž se zranil v reprezentační dvacítce a bude ještě zhruba dva měsíce „out“, příležitost vyzkoušet v přípravě. V té Beksa ze šesti utkání zvítězila pouze ve dvou, je však nutno dodat, že si vybírala jen těžké soupeře včetně celků z polské ligy. Završila ji pondělní výhrou 78:74 na Dašické proti ústecké Slunetě.

„Škoda, že jsme byli v podstatě komplet jen dva zápasy, ale i tak jsme na sobotní Děčín (1. ligové kolo od 18 hodin v hale Válečníků) nachystáni,“ nepochybuje kouč.

V uplynulém herním období dopřával hodně minut i mladým.

„Tu šanci jsme jim dát museli, nepřicházeli sem, aby jen seděli na lavičce. To platí o Vrábelovi a víc začíná hrát také Lukeš podobně jako Burda předloni,“ srovnává Repeša. „Pokud jde o cizince, Škifič odehrál dva kvalitní zápasy na začátku přípravy. V posledním zápase prokázal svoji kvalitu pod obroučkou Brunk. Může být ještě lepší, v Evropě je teprve druhým rokem z NCAA. Alford byl asi nejlepší hráč proti Zieloné Góře, udělal tam klíčový rozdíl,“ vypočítává trenér.

Pardubický trenér Dino Repeša a jeho muži

Toho po duelech v Děčíně a doma s Brnem (ve středu 27. září od 17.30) a s Ostravou (v sobotu 30. září od 17.30) s Beksou čeká ve švédském Östersundu velenáročná kvalifikační skupina FIBA Europe Cupu, soutěže, do níž se Beksa vrací po pěti letech. Východočeši se v ní střetnou se Zaragozou, účastníkem prestižní španělské ACB, a s pořadatelským Jämtlandem (3. a 4. října, vždy od 19 hodin).

„Jämtland skončil ve Švédsku v první čtyřce tak jako my tady a Zaragoza v létě podepsala velmi kvalitní basketbalisty, v ACB bude bojovat o play off. Fanoušci asi budou říkat, že právě Zaragoza je favoritem naší skupiny, ale ten pokaždé nevyhrává. Určitě budeme mít šanci postoupit dál, porveme se o to. Možná nemáme moc velké šance, ale musíme věřit až do konce a zkusit Zaragozu překvapit,“ velí Repeša.

Povedený začátek bojů v Kooperativa NBL by pro to určitě byl dobrým odrazovým můstkem.