Nesplnili jsme dva ze tří cílů, říká pardubický manažer Marek

„Do sezony jsme vstupovali s těmito jasně definovanými cíli. Do Alpe Adria Cupu jsme šli jako jeho poslední finalisté a v domácím poháru jsme obhajovali bronz. V lize jsme chtěli semifinále, takže z tohoto pohledu jsme nesplnili dva ze tří předsezonních cílů. Nejvíce mě osobně mrzí čtvrtfinálový zápas Alpe Adria Cupu ve Spišské Nové Vsi,“ vzpomínal generální manažer Beksy Martin Marek v rozhovoru pro klubový web.

Pardubice na Slovensko odjížděly s domácí výhrou o čtrnáct bodů v zádech a účast na finálovém turnaji tak měly víceméně na dosah. V odvetě však přišel krach, prohra o 17 bodů (80:97) a vyřazení.

„Dá se říct, že nás porazil jeden hráč, Patrick McGlynn nám nasázel 45 bodů. Čtvrtfinále Českého poháru s Kolínem (76:87) zase rozhodla jedna krajně nepovedená čtvrtina. Po těch dvou vyřazeních krátce po sobě jsem na druhou stranu alespoň z našeho týmu cítil o to větší odhodlání uspět v Kooperativa NBL,“ uvažoval Marek.

V ní Beksa nakonec dobře zareagovala na nepříliš povedený start soutěže a s výslednou bilancí po základní části 13/9 si z pátého místa zajistila účast ve skupině A1.

„Všichni jsme si ale uvědomovali, že máme na víc. Minimálně dva tři zápasy v základní části jsme neměli pustit. Pozitivní ale zase bylo, že oproti předchozím sezonám byl v naší hře patrný progres především v obraně,“ porovnával Marek.

Ondřej Sehnal (vlevo) z Nymburka se tlačí kolem Nicka Neala z Pardubic.

Čtvrté místo odpovídalo realitě

V A1 si nakonec v konečném součtu Beksa ještě o jednu příčku polepšila, když v posledním zápase před play off už podruhé v sezoně porazila Nymburk (105:91) a zajistila si domácí start čtvrtfinále.

„To se později ukázalo jako klíčová věc, nutno také podotknout, že skupina A1 byla v porovnání s předchozími ročníky extrémně vyrovnaná. Každý chtěl skončit co nejvýše, naše čtvrté místo po nadstavbě ale podle nás odpovídalo tehdejší realitě našeho týmu,“ přijal Marek.

Čtvrtfinále s Ústím následně Beksa zvládla na sedm zápasů. „Celé letošní play off bylo pro diváky doslova peckou. Naše série s Ústím měla všechno, co chcete v této fázi soutěže vidět. Skvělé individuální výkony, napjaté koncovky, obraty, velké emoce a zápas o všechno. Proti Děčínu jsem si přál vložit veškerou energii hned do prvního zápasu, ale ten jsme nakonec nezvládli a Děčín se uklidnil. Upřímně taky říkám, že náš výkon ve druhém poločase sedmého zápasu nebyl ten, za který bychom si zasloužili postup do finále,“ uznal Marek.

Ocenil vzrůstající zájem pardubických fanoušků o basketbal. „Velmi bych si přál, aby se obrovská vlna zájmu z play off projevila i v další sezoně. Také děkuji všem partnerům, těším se další na společné zážitky,“ vzkázal Marek.