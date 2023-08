Nymburk čeká v Eurocupu FIBA Bahcesehir, Pardubice v kvalifikaci Zaragoza

V případě úspěchu by se Beksa zařadila do skupiny F k izraelskému týmu Ironi Ness Ziona, italskému Brindisi a horšímu ze souboje mezi BC Kalev/Cramo a Norrköpingem, které čeká kvalifikace Ligy mistrů.

Nymburk v předchozích sedmi ročnících startoval v Lize mistrů, kde až do letoška od jejího vzniku nechyběl. V nejvyšší domácí soutěži ale prohrál už v semifinále play off s Opavou, skončil třetí a přihlásil se do Evropského poháru FIBA. V kvalifikaci se o Ligu mistrů nechtěl ucházet ani vicemistrovský Děčín, který se rozhodl v evropských soutěžích nestartovat vůbec. V Champions League tak bude hrát jen Opava.

Nymburk si s Bahcesehirem zopakuje souboje s minulé sezony Ligy mistrů. V základní skupině jej v domácím utkání v Praze na Královce porazil 79:76, ale v odvetě v Istanbulu prohrál 80:88. S Mornarem hrál také v Lize mistrů v sezoně 2019/20 a oba duely vyhrál.

„Bahcesehiru jsme se rozhodně chtěli vyhnout, protože bude patřit k favoritům celé soutěže. Zvláště když se zdá, že bude ještě silnější než v minulé sezoně. Ale hráli jsme s ním vyrovnaně, tak není důvod se ho obávat. U Mornaru je těžké teď odhadovat jeho sílu. Skupina to není lehká, ale pokusíme se zabojovat o postup,“ uvedl na nymburském webu sportovní ředitel Nymburka a donedávna kouč exmistrovského celku Ladislav Sokolovský.

Pardubice se do Evropského poháru FIBA vracejí po pěti letech. „Zaragoza je asi nejtěžší protivník, jakého jsme mohli v této fázi poháru dostat. Hrají ACB, tedy nejlepší soutěž v Evropě, na druhou stranu to bude skvělá příležitost nejen pro nás hráče, ale i pro celý klub: mít možnost se s takovým klubem potkat a porazit ho,“ řekl klubovému webu Pardubic pivot Kamil Švrdlík.

„Jämtland sice nemá tak zvučné jméno jako Zaragoza, ale bude hrát doma, takže i tento soupeř pro nás bude výzva. Na návrat do FIBA Europe Cupu moc těšíme a ani tímto náročným losem se naše ambice nemění. Myslím si, že odhodlání poprat se o postup do hlavní fáze nám rozhodně chybět nebude,“ dobal Švrdlík.