Na koberečku u šéfa: Jsi v reprezentaci! O MS zabojuje basketbalové mládí

Ještě při pondělním tréninku v kádru izraelského trenéra figurovali dva teenageři. V úterý se však Richard Bálint posunul do světa dvacátníků a Ondřej Švec tak zůstal jediným devatenáctiletým.

Podzimní okno Pátek 11. listopadu (18:15)

Česko - Černá Hora



Pondělí 14. listopadu (17:50)

Maďarsko - Česko

„Asi dostanu koláč do ksichtu,“ hrozil se Bálint tradiční reprezentační narozeninové oslavy.

„Doufám, že mě to mine, ale bojím se,“ usmívala se opora Brna, která v nejvyšší české lize průměruje 10 bodů a čtyři asistence v 28 minutách na utkání. To vše při úspěšnosti střelby 50 procent za dva body a přes 40 zpoza trojky.

Bálint, jenž první ostré sekundy v reprezentaci posbíral už na začátku roku 2021, by mohl být jedním z těch hráčů, kteří se dočkají většího vytížení.

„Doufám, že bych mohl nakouknout víc než dosud. Je to ale na trenérovi, těším se na každou minutu,“ líčil křídelník, na jehož pozici budou v pátek v Pardubicích a v pondělí v Maďarsku ze zdravotních důvodů chybět klasické opory Jaromír Bohačík a David Jelínek. Víta Krejčího nepustí NBA povinnosti.

Klasická obtíž a nastupující generace

„Naučit se jména některých hráčů,“ žertoval Ginzburg, co bude pro něho nejtěžší zkouškou před klíčovými mači.

„Podívejte,“ zvážněl vzápětí.

„Není tajemstvím, že je v Česku problém na pozici rozehrávače,“ konstatoval kouč, kterému kromě Tomáše Satoranského, který plní stejně jako pivot Jan Veselý povinnosti v euroligové Barceloně, chybí ze zdravotních důvodů i Ondřej Sehnal a Tomáš Vyoral.

Trio rozehrávačů tak nabízí neobvyklý pohled: Viktor Půlpán, Ondřej Švec a Marek Vyroubal.

„Půlpán zatím v reprezentaci sehrál spíš kratší úseky, v této kvalifikaci už ale měl dobrá utkání. Mám jeho hru rád, teď už navíc bude mít větší sebevědomí,“ chválil Ginzburg šestadvacetiletého Bálintova spoluhráče z Brna, který zapisuje deset bodů a šest asistencí na utkání.

Právě na něho by měla spadnout největší zodpovědnost.

„Musíme ale najít druhého z řady těch mladších,“ poukazuje trenér na dvojici z USK Vyroubal-Švec, případně na některé z dalších borců, kteří by byli schopni dirigovat hru.

Pro parťáky z pražského celku jde o první sraz se seniorskou reprezentací.

Česká sestava dle věku 19 - Ondřej Švec (rozehrávač)

20 - Richard Bálint (křídlo)

21 - Marek Vyroubal (rozehrávač), Patrick Samoura (křídlo), Luboš Kovář, David Böhm (oba pivoti)

26 - David Pekárek (křídlo), Viktor Půlpán (rozehrávač)

27 - Martin Peterka (pivot)

29 - Martin Kříž (pivot), Tomáš Kyzlink (křídlo)

30 - Ondřej Balvín (pivot)

32 - Lukáš Palyza (křídlo)

33 - Vojtěch Hruban (křídlo)

„Michal Šob (manažer reprezentace a USK Praha v jedné osobě) mi volal, když jsem byl na cestě na trénink a řekl mi, že se mnou potřebuje něco vyřešit,“ vyprávěl Švec, jak přišel k pozvánce do nároďáku.

„Přišel jsem do kanceláře a tam mi to řekl. Byl jsem rád, že nemám žádný problém,“ usmíval se. „Je to pro mě obrovský skok v kariéře. Těším se, jak to tady bude vypadat. Je to úplně něco nového a nevím, co očekávat,“ řekl jeden z potenciálních adeptů na rozehru.

Ondřej Švec v dresu USK Praha.

Ani on, ani Vyroubal ale nemají místo pro 12člennou zápasovou sestavu jisté.

Dva hráči musí z kola ven.

A nikde není řečeno, že na rozehrávce musí nastoupit čistokrevný rozehrávač. Například Bálint v Brně zaskakuje i jako dirigent hry, Vojtěch Hruban si to už vyzkoušel v Nymburce i v reprezentaci...

„Svoji nominaci bych přikládal hlavně výkonům na šampionátu do dvaceti let,“ konstatoval Švec, který by na červencovém turnaji v Černé Hoře stejně jako Bálint jednou z opor týmu. Z trojky tahounů chybí pouze nejlepší střelec českého kádru Ondřej Hanzlík, který hostuje ve španělské Gironě.

Mladou větev reprezentace tuží ještě křídelník Patrick Samoura a pivoti Luboš Kovář a David Böhm, jenž loni dotáhl český výběr do 20 let k senzačnímu vítězství na brněnském turnaji FIBA v konkurenci Španělska, Itálie a dalších.

„Potenciál tam je,“ uvažuje nad nastupující generací Bálint, který byl v předchozích dvou letech vyhlášen nejlepším českým mladým basketbalistou. „Máme hodně šikovných hráčů a chtěli bychom navázat (na předchozí úspěchy reprezentace).“

„Myslím, že to bude hodně těžké. Nedá se říct, jestli se to stane, nebo ne. Ale samozřejmě doufám, že se nám to v nadcházejících letech s kluky povede,“ přidává se Švec.

„Na mistrovství Evropy 2017 jsme také jeli bez řady zraněných a poprvé tam byli Jaromír Bohačík nebo Martin Peterka. Tehdy to pro ně byl první krok a později nám to přineslo ovoce. Doufejme, že se to bude opakovat. Samozřejmě ale budeme chtít vyhrát,“ hecuje před klíčovým zápasem v honbě za mistrovstvím světa Ginzburg.