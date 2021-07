Basketbalovou slávu dokreslují i mladíci, vyhráli náhradu za ME

Na Itálii na začátku brněnského turnaje mladí čeští basketbalisté ještě nestačili a těsně prohráli, ale pak to začalo. V pěti dnech vybojovali čtyři výhry v řadě, mezi nimi triumfy nad Španělskem a Chorvatskem, a v neděli vítězstvím nad Portugalskem první místo v „malém mistrovství Evropy“ v Brně potvrdili.

„Jsem velmi rád, že se nám z této konkurence podařilo vyjít vítězně, to za prvé, a možná ještě důležitější byla hra, kterou jsme předváděli. Byla velmi kvalitní a hlavně se zlepšovala.

Zápas s Itálií skončil nešťastně a mohlo se zdát, že může klukům podlomit nohy. Oni se ale zvedli a byla to úžasná jízda. Perfektně to doplňuje to, co se teď děje v našem basketbalu,“ hodnotil výkony týmu bývalý reprezentant Jiří Welsch, který přišel hráče osobně pochválit.

Vypadá to, že není z kolektivních sportů v zemi právě nyní větší radost, než hrát basketbal. V předolympijském čase zavítaly do haly v Králově Poli na zápas proti Španělům čtyři stovky fanoušků, zhruba poloviční návštěva jim tleskala při nedělním vítězném loučení.

„Za to jsem hrozně rád. Na mistrovství Evropy by asi bylo víc top individualit z řad zahraničních hráčů, hrajících za top týmy, ale myslím si, že to bylo něco podobného. Porazit Španělsko a Chorvatsko je obrovský úspěch, a nerozlišuje se, jestli to bylo na mistrovství Evropy, nebo na nějakém challengeru,“ vyprávěl Richard Bálint, jeden z ústředních hráčů týmu.

O úžasném basketbalovém létě ví docela dost. Na jeho začátku se dostal do mužské reprezentace a absolvoval s ní přípravu na olympijskou kvalifikaci. Do Kanady na kvalifikační boje už se nepodíval, zato byl v uplynulých dnech oporou „dvacítky“ v hale v Králově Poli, kde během sezony hrává ligové zápasy.

„V mužské repre jsem se od špičkových hráčů mohl hodně naučit. Zúročit to můžu, hlavně když jde do tuhého. V koncovkách zápasů si uklidním hráče a koncovku udržím,“ podotkl Bálint, syn ligového trenéra Petera Bálinta.

Boom, panující v současném mužském českém basketbalu, dolehl i do haly v Králově Poli. Hráči jako Martin Svoboda, David Böhm a další by o sobě měli brzo dávat vědět.

Basketbalisté českého týmu do 20 let emotivně gestikulují v duelu se Španělskem.

„Pokud jde o Martina Svobodu, to je fyzická mašina. Ten borec snad není nikdy unavený, je to ztělesnění totální energie, někdy v rámci toho udělá nějakou chybu nebo hloupý faul, ale takový hráč je pro nás strašně cenný a bez něho jsme na doskoku a v tvrdosti hry poloviční,“ chválil svoji oporu trenér Lukáš Pivoda.

Zmínil ale i Ondřeje Hanzlíka nebo právě „domácího“ Richarda Bálinta, narozené v roce 2002. „Tyhle zápasy je budou do budoucna jen a jen posouvat,“ připomněl.

Bálint přiznal, že po své nedávné zkušenosti z přípravného kempu dospělých „lvů“ prožívá zápasy národního týmu intenzivněji než dřív. „Je to proto, že jsem ty kluky osobně poznal. Už se na ně dívám jinak než běžný divák,“ potvrdil.

Na jejich utkání, hraná jak dříve v Kanadě, tak nyní v Číně v nočních hodinách českého času, ale ani tak nevstával. Jednak proto, že si to nyní během European Challengeru kvůli nabitému programu nemohl dovolit, a jednak by asi v noci u televize stejně nevydržel. „Jednou jsem vstal na zápas kvalifikace v Kanadě. Hned jsem usnul,“ rozesmál se Bálint.

Nedělní olympijskou výhru nad Íránem si šel ze záznamu pustit hned po snídani. „Co na kluky říkám? Myslím, že super, a že i Amerika je hratelná,“ zadoufal v postup Satoranského a spol. ze základní skupiny.

Z basketbalového hlediska Bálintovi nabité léto přineslo ještě jednu jistotu. Nedávno podepsal novou smlouvu s Basketem Brno na další dva roky.