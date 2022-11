Bez opor, ve svízeli. Hruban touží žít, Peterka hledá naději na MS po kapsách

Je to celkem smutný obrázek. „Můj nejtěžší úkol? Naučit se jména všech hráčů, co tu jsou,“ rozesmál se hořce reprezentační kouč Ronen Ginzburg před tréninkem v poděbradské sportovní hale. Čeští basketbalisté už mnohokrát ukázali, že zvládají ze složitých situací vykličkovat až překvapivě elegantně. Na druhou stranu by se nezlobili, kdyby šlo všechno podle plánu. Aspoň jednou. Tohle není ten případ.