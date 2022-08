Basketbalista Hanzlík si zahraje španělskou ligu, bude hostovat v Gironě

„Bude to pro mě ohromná výzva, ale už se na ni těším. Je ohromný skok z druhé do první ACB Ligy. To mě ale motivuje ještě víc a jsem rád, že jsem dostal takovou možnost,“ řekl Hanzlík v nahrávce pro média od agentury PPG Sport, která ho zastupuje.

„V rozmyšlení mi pomohlo, že bude trenérem Aíto, o němž mi všichni říkali, že je to pan trenér. Jsem neskutečně rád, že tam bude jako asistent Luboš Bartoň, se kterým jsem byl na mistrovství Evropy do 18 let. Máme spolu skvělý vztah a určitě mi pomůže rozvíjet basketbalovou kariéru,“ doplnil rodák z Prahy.

Girona je nováčkem nejvyšší soutěže. Hrajícím majitelem je bývalý šampion NBA a dvojnásobný mistr světa Marc Gasol. „Měl jsem proti němu možnost hrát už minulý rok ve druhé lize a určitě se od něj teď spoustu věcí naučím. Těším se, až se sejdeme v Gironě a začneme trénovat,“ doplnil Hanzlík.

Dvacetiletý rozehrávač a juniorský reprezentant působí ve Španělsku od 14 let v mládežnických kategoriích. „Po Ondrovi budeme chtít, aby střílel. To je jeho nejsilnější stránka. Musí se ale také zlepšit v obraně, fyzičnu a lépe doskakovat. Očekáváme ale od něj, že bude sniper, což je pozice, která možná v Gironě teď chybí,“ řekl Bartoň.

Asistent reprezentačního trenéra Ronena Ginzburga je připraven Hanzlíkovi pomoci. „Jedním z mých úkolů je být jeho mentorem stejně jako u ostatních hráčů. On ale bude nováček a navíc Čech. Kdysi jsem s ním spolupracovat a teď to bude na denní bázi. Chci s ním řešit spoustu věcí a připravit ho na sezonu, která ho posune mnohem výš než byl doteď,“ dodal Bartoň.

Ve španělské ACB Lize nebude Hanzlík jediným Čechem. V Barceloně bude působit Tomáš Satoranský s Janem Veselým, David Jelínek bude hájit po přestupu z Andorry dres Murcie.