Návrat po pauze, basketbalistky Trutnova přibrzdila karanténa

„Bohužel jsme dostaly od krajské hygienické stanice stop a museli jsme do karantény. Na druhé straně naštěstí žádná z hráček neměla zdravotní potíže, tak uvidíme, co to s námi udělá,“ uvedl manažer trutnovského klubu Petr Kapitulčin.

Družstvo se tak o víkendu mohlo vrátit k tréninku a ve středu vyráží do Brna, kde na něj čeká souboj s tamním KP, špičkovým týmem soutěže. „Moc jsme toho odtrénovat nestihli. Máme za sebou ale testy a všechny byly negativní. Pokud to tak bude i u soupeře, dnes hrát budeme. Stejně jako v pátek doma se Strakonicemi,“ poznamenal trutnovský manažer. Družstvo z Krkonoš má v Ženské basketbalové lize i kvůli právě skončené pauze sehráno výrazně nejmíň zápasů. Zatím jich stihlo šest, zatímco třeba Chomutov už deset.

Stejně na tom je i Hradec Králové. Aktuálně druhý tým tabulky, jenž v této sezoně zatím prohrál jen oba zápasy s mistrovským USK Praha, dnes vyrazí také do Brna, utká se tam s Žabinami.

Pro Lvice to bude poslední utkání se soupeřkami z popředí tabulky, které sehrají na jejich palubovce, oba zbývající adepty na boj o medaile - KP Brno a Slavii Praha - přivítají v domácí hale.