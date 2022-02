Opory chybí, zodpovědnost padá na jiné. Kdo je budoucností basketbalistů?

„K omlazování dochází, nemůžeme žít jen v přítomnosti. Současná silná generace bude mít na letošním EuroBasketu v Praze svůj vrchol a pak k obměně kádru dojde,“ připouští reprezentační manažer Michal Šob.

V aktuálním kvalifikačním okně, v němž Češi dvakrát změří síly s Bulhary, trenérům ani nezbývá nic jiného než sázet na nové tváře. Vinou zranění, ligového programu či covidové situace v nominaci chybějí Auda, Balvín, Veselý, Jaromír Bohačík, Palyza či Jelínek, k tomu připočtěte borce z NBA Satoranského a Krejčího.

„Samozřejmě to není ideální, ale musíme hrát s tím, co máme. I tak vidím v naší základní pětce kvalitu a zkušenosti,“ věří kapitán Vojtěch Hruban.

Třeba zmíněný Sehnal aktuálně působí v bundesligovém Braunschweigu, kam přestoupil před sezonou. A přizpůsobil se solidně, v zápasech sbírá průměrně 24 minut na palubovce, šest asistencí a sedm bodů.

„V Německu se hraje o dost fyzičtěji než v české lize,“ srovnává. „Věřím, že zkušenosti prodám i teď v reprezentaci. To nakonec byla i jedna z mých myšlenek, že když půjdu do zahraniční ligy, kde hra bude jiná, získám náskok v reprezentaci, protože tam se pak hraje podobný basketbal.“

Svými výkony v klubu, ale i při listopadovém kvalifikačním oknu, v němž Češi nestačili na Bosnu a Litvu, upoutal pozornost. A i díky tomu, že Jakub Šiřina ukončil reprezentační kariéru, je z něj nyní rozehrávač číslo jedna.

Český basketbalista Ondřej Sehnal střílí na bosenský koš kolem Johna Robersona.

„Je to splněný sen, moc se těším. Každý malý kluk začíná s vidinou toho, že by jednou chtěl hrát za reprezentaci. V tuhle chvíli se dá říct, že už jdu opravdu hrát, ne jen reprezentovat.“

Kvalifikace MS pokračuje Čeští basketbalisté odehrají druhou porci zápasů v kvalifikaci o MS, proti Bulharům musejí uspět. Ve čtvrtek nastoupí v Botevgradu (online od 18 hodin SEČ), v neděli se pak se stejným soupeřem utkají doma v Pardubicích (online od 19 hodin).

„Ondra hraje v dobré lize, v dobrém tempu a je na něm vidět, že má sebevědomí a že vyrostl,“ chválí parťáka Hruban.

„Snad to teď ukáže i v nároďáku,“ přidává se nový asistent trenéra Ronena Ginzburga Luboš Bartoň, bývalý reprezentační kapitán.

Rovněž další z basketbalistů, na nějž budou Češi nejen tento týden proti Bulharsku spoléhat, působí v Německu. Tomáš Kyzlink se do Bambergu vydal v prosinci z pražského USK, předtím si vyzkoušel angažmá ve Španělsku, Francii nebo v Itálii.

Tomáš Kyzlink se snaží uvolnit kolem bránícího Litevce Eigirdase Žukauskase.

„Kontakt s vrcholovým basketem je v Německu o něco větší, protože hrajete proti týmům, které působí v Eurolize nebo Eurocupu, takže pak je transformace do reprezentace snazší,“ pociťuje 28letý křídelník.

„I když minulé okno jsem naskakoval z USK a mé výkony taky nebyly úplně špatné,“ připomíná listopadový duel s Litvou, v němž se blýskl 21 body.

Uvědomuje si, že podobná podpora se od něj očekává i proti Bulharům. A vůdčí pozici se nebrání: „Je to fajn, je to přirozený vývoj. Přeci jenom už nejsem nejmladší, mám něco za sebou. Je to role, na kterou jsem zvyklý, a věřím, že se s ní dokážu popasovat.“

Že se národní tým transformuje, symbolizuje i příchod Bartoně na post asistenta. Vítěz Euroligy z roku 2010 odešel od výběru do osmnácti let a nahradil Petra Czudka, kterého zaměstnává ligová práce v Opavě.

Zleva videoanalytik Lukáš Pivoda, asistent trenéra Luboš Bartoň a kondiční trenér Michal Miřejovský na tréninku české basketbalové reprezentace.

„Vidím v tom logiku a koncept,“ říká Bartoň. „Dříve nebo později generační obměna přijde a tihle borci musejí dorůst. A musí to být rychle. Už tady mám Koviho (Luboše Kováře), kterého jsem měl v osmnáctkách. Jako první jsem tam vedl ročník 2000, tedy i Víťu Krejčího,“ zmiňuje dalšího mladého talenta, který se aktuálně protlouká v NBA v týmu Oklahoma City.

V kádru na duely s Bulhary figurují i 19letý křídelník Richard Bálint, o dva roky starší pivot Luboš Kovář, 18letý pivot Ondřej Husták se zase do reprezentace podíval na podzim, načež přestoupil do španělské Manresy. „Teď jde o to, jak se k tomu tito hráči postaví, jestli se neleknou zodpovědnosti,“ přibližuje Bartoň.

Nadějní basketbalisté se zatím jeví slibně, přesto je absence opor v národním týmu do očí bijící. Proč tedy scházejí?

NBA, Euroliga a FIBA jednají, výsledek daleko

S hráči ze zámoří může reprezentace počítat v létě, kdy má nejslavnější světová liga pauzu. Případně když kluby jednotlivých borců dohrají sezonu dříve. Kvalifikační okna nerespektuje ani uzavřená klubová soutěž Euroliga.

A přestože Mezinárodní basketbalová federace FIBA přiznává, že s NBA i Euroligou hovoří o tom, jak světu košů a palubovek zajistit prosperitu, organizace nejsou schopny se domluvit na termínech pro reprezentaci.

„Máme signály, že všechny tři strany spolu aspoň jednají a snaží se najít nějakou dohodu,“ říká Šob. „Ale vůbec nevím, kdy ta dohoda bude. A zatím to asi není na pořadu dne. Samozřejmě by to basketu a kvalifikačním oknům pomohlo, protože by se synchronizovaly termíny a hráči z Euroligy by mohli reprezentovat.“

Konsenzu brání odlišné mocenské zájmy a starosti o blaho vlastního produktu. Ovšem vedení české reprezentace zaráží, že FIBA nevyjednala s japonskou federací, de facto svou podřízenou, lepší program tamní ligy. Čechům tak proti Bulharům znovu nemohou pomoct Patrik Auda a Ondřej Balvín.

„Je zvláštní, že Japonci zhruba dva týdny před reprezentačním oknem nehrají soutěže, hrají je až hned po něm,“ líčí Šob.

„Pokud by FIBA vyvinula aktivitu, tak sice neovlivní karanténní opatření tamní vlády, která jsou naprosto striktní, ale šlo by pauzu před oknem zkrátit na týden a dát týden i potom. Hráči by mohli po návratu do karantény, nezmeškali by zápasy a všichni by byli šťastnější.“