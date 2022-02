Basketbalistům bude v soubojích s Bulhary chybět řada opor, vrací se Hruban

V listopadu v Sarajevu při porážce 90:97 a v Opavě s Litvou (66:74) chyběli oproti loňským olympijským hrám v Tokiu vedle Tomáše Satoranského z NBA pivoti Jan Veselý z euroligového Fenerbahce Istanbul, Ondřej Balvín z japonského týmu Gunma Crane Thunders a Patrik Auda z Jokohamy a vedle zraněného Hrubana i momentálně nikde nehrající Blake Schilb.

Z nich nyní bude k dispozici trenérovi Ronenu Ginzburgovi jen Hruban. Naopak zranění vyřadilo křídelníky Jaromíra Bohačíka ze Štrasburku, Lukáše Palyzu z Nymburka a Davida Jelínka z Andorry. Po utkání v Opavě ukončil reprezentační kariéru Jakub Šiřina a v týmu nejsou ani pivot Jan Štěrba z USK Praha a Ondřej Husták z Brna.

Oproti listopadu se naopak vrací uzdravený nymburský pivot Martin Kříž, který nechyběl v roce 2019 v týmu na cestě za šestým místem na MS v Číně, křídelníci Michal Mareš z Kolína, Richard Bálint s rozehrávači Viktorem Půlpánem z Brna a Petrem Šafarčíkem z Pardubic. Na debut čeká Šafarčíkův klubový spoluhráč, křídelník David Pekárek, který už byl v kádru na minulé akci, ale do hry nezasáhl.

Proti Bulharsku musí Češi uspět, aby se dostali ve čtyřčlenné skupině mezi tři postupující do další fáze. „Pokud chceme postoupit, tak tohle okno je hrozně důležité. Je to jako hrát play off. Musíte hodně rychle porozumět tomu, co jste udělali dobře a co špatně, co na soupeře fungovalo. Podle toho je pak potřeba vše během krátké chvíle upravit,“ uvedl v tiskové zprávě národní federace Ginzburg.¨

Ondřej Balvín patří k hráčům, kteří budou v zápasech s Bulharskem chybět.

Musel řešit i změnu v realizačním týmu. Asistent Petr Czudek kvůli klubovému vytížení na lavičce Opavy přerušil své působení a nahradil jej bývalý kapitán národního týmu Luboš Bartoň.

Ginzburga štve, že nominaci ovlivňuje program klubových soutěží. „Chápu, že někteří jsou zranění, hrají v NBA nebo Eurolize. Nemůžu ale pochopit, že FIBA nedělá nic pro to, aby ovlivnila kalendáře těch soutěží, které ovlivnit může. Nám už poněkolikáté nemohou přijet Ondra Balvín a Patrik Auda,“ zmínil absenci klíčových postav pod košem.

„Japonská liga se hraje bezprostředně po konci reprezentační pauzy, naopak čtrnáct dní před jejím začátkem nehrají. Kvůli karanténním opatřením po návratu by oba přišli o několik zápasů. Rozumím tomu, že FIBA nemá pod kontrolou kluby z Euroligy, ale když nedokáže ovlivnit svou (japonskou) federaci, tak mi to přijde nefér. Jsem z toho zklamaný,“ posteskl si trenér.

Těší jej aspoň návrat Hrubana a Kříže. „To je velmi důležité. Oba jsou pro nás stěžejní hráči v útoku i obraně. Zvlášť ve chvíli, kdy jsme přišli o zraněné Jaromíra Bohačíka, Davida Jelínka a Lukáše Palyzu. Mrzí mě, že David ještě od zranění v listopadu nemohl nastoupit. Vypadá to, že aby se hráči po zranění mohli vrátit, musí další vypadnout z toho samého důvodu,“ komentoval nebývalý počet absencí.

O to víc Ginzburga mrzí Šiřinův konec. „Jakub byl pro nás vždycky důležitý. A to když jsme byli v plné sestavě a ne jen ve chvílích, kdy nemohl být Tomáš Satoranský,“ řekl. V rozehrávce si o nejvíce času řekl Ondřej Sehnal z Braunschweigu. „Jsem rád, že se mu tak daří. Nemá vůbec špatnou sezonu. Jeho statistiky jsou pěkné. I když hrát za národní tým je něco jiného, on už ukázal, že může být pro reprezentaci rozehrávač číslo jedna. Na druhou stranu v tomto okně dostanou šanci i další hráči,“ doplnil izraelský kouč, který má i české občanství.