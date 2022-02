Kouč basketbalistů: Připadám si jako v roce 1939, Putin chce Sovětský svaz

Momentálně připravuje Ginzburg českou reprezentaci na čtvrteční kvalifikační střetnutí o postup na mistrovství světa, které v Botevgradu odehraje proti domácím Bulharům.

Při otázce na taktiku si zažertoval. „Budeme hrát čtyři čtyři dva!“ rozesmál se kouč původem z Izrale.

Jakmile ale přišla řeč na Ukrajinu, zvážněl. Ve válečném epicentru vede klub, BC Prometej však na začátku minulého týdne přestěhoval do Česka. Doufá, že jen dočasně. Bylo mu jasné, že Rusko může zaútočit každou chvílí.

Kdy přišlo rozhodnutí, že se do Česka přesunete?

Když jsme viděli, že se situace komplikuje. Šel jsem za prezidentem klubu a řekl mu, že se musíme přestěhovat. S Českem mám blízký kontakt, a tak bylo jednoduché zvolit, že půjdeme právě tam. Odehrálo se to velmi rychle.

Mohli jste i jinam?

Jasně, možností jsme měli víc. Třeba Izrael, ale i další země. Česko už ale beru tak, že je to můj domov. Znám každého, každou halu, Nymburk. Bylo to nejlepší řešení.

Víte už jistě, že dvě utkání Ligy mistrů odehrajete v Česku?

Je to tak. První zápas bude v Nymburce, ten druhý nejspíš v pražské hale Královka.

Věříte, že fanoušci přijdou podpořit ukrajinský tým?

Doufám. Vím, že prezident chtěl dopravit na zápasy i fanoušky z Ukrajiny, jenže komplikovaná situace to nejspíš nedovolí.

Jaká vůbec byla na Ukrajině v poslední době atmosféra? Sám jste to mohl pozorovat přímo z místa.

Lidé nevěřili tomu, že se stane něco vážného. V našem městě ani v Kyjevě. Teď už je to ale jiné, všichni cítí velký tlak.

Jak jej vnímají lidé z Prometeje?

Je to celkově velké zklamání. Basketbal se na Ukrajině konečně znovu sbírá. Nejsem tím, kdo by to měl soudit, ale je škoda, že teď to možná zase upadne. Všichni mají rázem větší obavy o svou budoucnost.

Ronen Ginzburg (uprostřed) a jeho svěřenci z Prometej

Co si o konfliktu Ruska s Ukrajinou myslíte vy?

Když si čtu zprávy, tak mám občas pocit, že žiju v roce 1939. Jako by měla znovu zrovna začít druhá světová. Podle mě je to bláznivé. Přeju si, aby se z toho Evropa dostala. Putin chce znovu vytvořit Sovětský svaz, to mu přece nemůžeme dovolit. Ukrajina je jenom začátek, pak půjde dál. Vezme si Pobaltí a postupně může dojít i do České republiky. No dobře, teď možná trochu přeháním. Když ale vidím, co se děje, přijde mi to jako špatný sen, noční můra.

Jaké dopady může mít ruský útok na sport?

Sport na Ukrajině se celkově v poslední době zvedá. Basketbal, fotbal a další. Teď ale vůbec nevím, jestli tam ještě někdo bude chtít hrát. Zrušily se nějaké velké zápasy... Sport tím samozřejmě trpí.