Talent a kvalita jsou na naší straně, věří navrátilec Hruban před Bulhary

„Pokud chceme pomýšlet na další postup, tyhle zápasy musíme vyhrát,“ připomněl Hruban po pondělním tréninku, že Češi v listopadu vstoupili do kvalifikace MS 2023 porážkami s Bosnou a Litvou. Ze čtyřčlenné skupiny jdou do další fáze první tři týmy, Bulhaři jsou zatím rovněž bez výhry.

Necítíte nervozitu, že musíte zvítězit?

Jelikož v téhle kvalifikaci není tolik zápasů a výsledky se navíc přenášejí do další skupiny, tak máte pocit, že byste měli vyhrát každý zápas. V téhle situaci už jsme ale byli několikrát a vždycky jsme ji zvládli. Takže věřím, že ani tentokrát nám to nebude svazovat nohy.

Jací budou Bulhaři soupeři?

Tým mají dost podobný jako my, kostra hráčů hraje doma v bulharské lize. Sice nemají tak velké jméno, ale hrají spolu dlouho, znají dobře své role a na jejich výkonech je to vidět. V těchto krátkých oknech je to velká výhoda. Ale myslím, že individuální kvalita je na naší straně, což by mělo nakonec rozhodnout, pokud zvládneme všechny ostatní faktory jako tempo, nasazení a doskok. Talent je u nás.

Tušíte, jestli za Bulhary nastoupí i jejich největší hvězda, naturalizovaný Američan Dee Bost?

Zatím vůbec nemám tušení, bude to takové překvapení na poslední chvíli. Samozřejmě pokud přijede, tak naše práce bude daleko složitější, protože on je výborný hráč, který dokáže dát dvacet bodů a dalších třicet ještě připravit. Ale nemůžeme podceňovat ani ostatní, i v sestavě bez Dee Bosta dokázali porazit velice dobré týmy. Takže ať už přijede, nebo ne, nečeká nás nic jednoduchého.

Vojtěch Hruban (vlevo) z Nymburka útočí v zápase s Galatasarayem. Brání ho Dee Bost.

Jaký máte pocit z aktuální české sestavy, která je znovu bez opor Satoranského, Krejčího, Balvína, Audy, Veselého či Jaromíra Bohačíka?

Samozřejmě to není ideální, ale musíme hrát s tím, co máme. I tak máme v základní pětce kvalitu a zkušenosti. Máme něco odehraného, ať už v reprezentaci nebo v různých ligách. Věřím, že odvedeme svou práci. Pokud chceme pomýšlet na další postup, tyhle zápasy musíme vyhrát. Takhle k tomu budeme přistupovat a je jedno, jaký tým máme.

Jaký je pro vás osobně návrat k reprezentaci?

Hrozně fajn, moc jsem se těšil. Pauza byla dlouhá, přišel jsem o hodně, ale doufám, že mě toho ještě hodně čeká. Jsem rád, že můžu být zpátky a zase pomoct.

Česko - Bulharsko čtvrtek 24. února od 18:00 českého času v Botevgradu

neděle 27. února od 19:00 v Pardubicích

Zdravotně se cítíte v pořádku?

Musím zaklepat, je to dobré. Nějaké malé bolístky mám, ale to je v únoru normální. Není to nic, co by mě mělo nějak zásadně limitovat.

Máte po delší pauze větší motivaci připomenout se v reprezentaci?

Nevím, jestli větší, přeci jenom repre zápasů není tolik, takže motivace je vždycky. Když přijedu, chci hrát dobře a chci pomoct, abychom splnili cíl. Samozřejmě motivace v repre je velká, protože se kouká celý basketbalový národ.

Přímo při zápase vás budou diváci podporovat v neděli v Pardubicích, těšíte se na atmosféru?

Repre v poslední době docela táhne, takže věřím, že přijde spousta lidí. Na Pardubice mám krásné vzpomínky, ať už v dresu nároďáku nebo Nymburka. Času jsme tam strávili opravdu hodně, takže jsem rád, že hrajeme právě tam.