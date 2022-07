Olympijští vítězové zahrají před Rudolfinem. Ub touží po hattricku

Basketbal 3x3 patřil na loňské olympiádě v Tokiu k nejsledovanějším novým sportům a získal si spoustu nových příznivců. S možností bojovat v rámci žebříčku o účast na dalších hrách v Paříži se za poslední roky extrémně zvýšila konkurence ve světovém 3x3 a turnaje již dávno nejsou jen devízou týmů z Balkánu či Pobaltí. Přesto jsou tyto celky hlavními postavami třetího turnaje seriálu, který se do Evropy posouvá z japonské Ucunomiji a filipínské metropole Manily.

Hlavními favority na zisk letos prvního titulu na turnajích Masters bude srbský celek Liman, který vyhrál poslední tři turnaje nižší série Challenger a má tak v soutěžních soubojích šňůru patnácti výher v řadě. V jeho sestavě se objeví také dva bronzoví medailisté z tokijského turnaje Aleksandar Ratkov a Mihailo Vašič. Srbové budou mít plné ruce práce ve skupině B, kde se kromě nich objeví ještě silný Partizan Bělehrad a polský celek Warsaw Lotto, který si místenku zajistil celkovým vítězstvím v české Chance 3x3 Tour.

Jako úřadující jedničky žebříčku ale do Prahy přijíždí další srbský celek Ub, který ovládl úvodní dva turnaje v Japonsku a na Filipínách, navíc trio Dejan Majstorovič, Strahinja Stojačič a Marko Brankovič zvítězilo také na nedávném světovém šampionátu v belgických Antverpách.

Šanci zahrát si s legendami tohoto sportu budou mít také jediní čeští zástupci – celek Ostravy, který nastoupí v namíchaném složení národního týmu mužů a celku do 21 let, který zářil v turnajích Nations League. Ve hře se objeví Martin Svoboda, Michal Svojanovský, Kevin Týml a Dominik Žák. Třetím to party ve skupině A bude tým, který projde dál z kvalifikace, což dává českému týmu naději proklouznout jako druhý tým do play off.

Český basketbalista Martin Svoboda na turnaji FIBA 3x3 Nations League v Kaunasu

Skupinu C se budou snažit ovládnout úřadující olympijští šampioni z lotyšské Rigy, musí se však stále obejít bez hlavní hvězdy Karlise Lasmanise, který si buduje jméno v americké streetballové show s bývalými hvězdami NBA s názvem Big3. Zlatí medailisté z Tokia nebou mít ani jednoduchou cestu ze skupiny, když se jim do cesty postaví litevský tým Marijampole a německý Hamburk, který se dostal do semifinále posledního Challengeru na domácí půdě.

Jako „skupina smrti“ se jeví trio ve skupině D, kde se střetnou vítězové turnaje v Ulánbátaru celek Šakiai z Litvy právě s mongolským pořadatelem tohoto turnaje a jako třetí do party se přidají nováčci na okruhu americký Washington. Celek z kolébky basketbalu ale nedostatkem zkušeností netrpí, již má při své premiéře mezi hvězdami na kontě výhru na Challengeru ve francouzském Poitiers a v sestavě nechybí Hassani Gravett, který v minulé sezoně NBA odehrál několik zápasů v dresu Orlanda.

Ještě před startem základních skupin se v sobotu dopoledne uskuteční kvalifikace, ve které tři celky zabojují o účast v hlavním turnaji. O jedinou místenku si zahraje americká Omaha, německý Bielefeld a izraelský Tel Aviv. Play off proběhne v neděli odpoledne.

Předehrou pro World Tour bude v pátek a sobotu turnaj nejprestižnější ženské série 3x3 Women’s Series, kde ve stejném systému utká dvanáct reprezentačních týmů. Nechybí nasazené jedničky ze Španělska, Číňanky se třemi bronzovými medailistkami z Tokia, Litevky s nedávnou oporou brněnských Žabin Monikou Grigalauskytéovou.

Český tým nastoupí v sestavě Alžběta Levínská, Anna Rosecká, Anna Rylichová a Karolína Šotolová. V základní skupině vyzve Mongolsko a Portugalsko.

Součástí finálového programu je také soutěž ve smečování s profesionály ve svém oboru. Vítěz celého turnaje obdrží 40 tisíc dolarů.