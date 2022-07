Pražský turnaj World Tour ve 3x3 vyhrál Ub, olympijští vítězové vyhořeli

Hvězdou finálového zápasu byl Strahinja Stojačič, který zaznamenal čtrnáct bodů a duel rozhodl posledním košem. V Praze hráli i olympijští vítězové z Lotyšska, kteří vypadli ve čtvrtfinále.

Ostravané v rozhodujícím utkání o postup nestačili na Tel Aviv, prohráli 13:20. „Nechali jsme se trochu rozhodit soupeřovou hrou. Tou jsme se nechtěli nechat ovlivnit, aby nám Tel Aviv nediktoval tempo, ale bohužel se to stalo. Dostali se nám do hlavy, my pak nedokázali trefovat ani lehké střely, byli jsme frustrovaní a z toho plynuly chyby,“ řekl na svazovém webu Dominik Žák.