Obě české čtveřice na ME v basketu 3x3 končí, ve čtvrtfinále doplatily na fauly

Český tým Kevin Týml, Matěj Snopek, Michal Svojanovský a Dominik Žák nasbíral už za 80 sekund pět faulů, což se mu nakonec vymstilo. Ještě v páté minutě držel nerozhodný stav 5:5, ale Lotyši, v jejichž sestavě nechyběl olympijský vítěz Karlis Lasmanis, zlomili odpor pětibodovou šňůrou.

Češi ještě snížili na 8:11, ale soupeř si výhru pohlídal. Nejlepším střelcem českého týmu byl se čtyřmi body Svojanovský, po třech dali Snopek s Týmlem.

„Soupeř byl zkušenější, ale chyběl nám boxout. Nebrali jsme na záda (při doskoku) a Lotyši pak měli jednoduché druhé šance a z toho nám dali lehké body. Pak trefili dvě trojky, což prakticky rozhodlo zápas. Lotyši měli dobrou obranu, takže nešlo využít našich dobrých nájezdů a bylo složité si vytvářet pozice,“ řekl webu České basketbalové federace Týml.

Český basketbalista Matěj Snopek (vpravo) útočí v utkání mistrovství Evropy ve 3x3 v Jeruzalémě v zápase s Litvou.

Ženy ve složení Kateřina Galíčková, která vynechala středeční druhý zápas ve skupině kvůli nemoci, Alžběta Levínská, Anna Rylichová a Karolína Šotolová ve čtvrté minutě vedly 10:5. Litevky však přitvrdily a skóre otočily.

Výhru Litvy, která má v sestavě i oporu euroligového Bourges Kamile Nacickaitéovou, řídila osmi body a šesti doskoky Giedre Labuckienéová. Za poražené daly po čtyřech bodech Levínská s Rylichovou a po třech Galíčková se Šotolovou.

„Po dobrém začátku jsme měly výpadek bodů a Litva to trestala. Měly jsme spoustu faulů a potom se hraje špatně, když jsme měly už desátý faul a soupeřky mají dvě šestky a ještě míč. Bojovaly jsme až do konce, i když se to nepovedlo. Ale jsem na holky pyšná, protože jsme to zvládly dobře. Jsme ve druhé čtyřce a pro nás je to i tak úspěch. Dnes jsem se cítila mnohem lépe, včera to bylo hodně bolavé,“ prohlásila Galíčková.