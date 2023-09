Skalp Ukrajinek posunul české basketbalistky na ME ve hře 3x3 do play off

České basketbalistky na mistrovství Evropy ve hře 3x3 v Jeruzalémě v základní skupině A porazily Ukrajinu 21:17 a už s jistotou postupu do play off prohrály s Francií 10:20. Ve čtvrtek od 10:45 SELČ se výběr ve složení Kateřina Galíčková, Alžběta Levínská, Anna Rylichová a Karolína Šotolová utká s vítězkami skupiny C Litevkami.