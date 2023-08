Žádná blbůstka. Kouzlo nového basketu: jiné myšlení i lákavé cíle

Rychlá, atraktivní verze, která vzešla z takzvaného streetu, tedy pouličního basketbalu s jedním košem, nabývá na popularitě. I díky masivní propagaci od mezinárodní basketbalové federace a zařazení do programu olympijských her. A Češky jsou od počátků u toho. V roce 2016 dokonce triumfovaly na světovém šampionátu, nyní se na úspěchy průkopnic snaží navázat nová reprezentace.

„Vůbec se tehdejších holek nechci dotknout, ale ten sport byl v plenkách. Tehdejší mistryně by dnes byly v první pětistovce týmů světa, současná reprezentace je v nejlepší dvacítce,“ upozorňuje kouč ženského národního týmu 3x3 Radek Šnábl.

Otevřené Brno

Ač se reprezentace na každý turnaj maličko mění, je skoro pravidlem, že tým tvoří z velké části brněnské basketbalistky. Důvod je jednoduchý. „Kluby v Brně jsou prostě basketu 3x3 nakloněné. USK Praha nebo třeba Hradec Králové vám tento basket hrát nepovolí a neuvolní hráčky na turnaje, což je dnes problém, protože trojková verze už není jen letní zábava. Hraje se od jara do podzimu,“ vysvětluje lídryně současného českého výběru Kateřina Galíčková, hrající pětkovou – tedy tradiční – verzi basketbalu za KP TANY Brno.

Kateřina Galíčková pózuje před odjezdem Češek na MS v basketbalu 3x3.

„Basketu 3x3 jsme byli od začátku nakloněni. V rozumné míře jde o skvělé doplnění pětkové sezony, v níž hráčky rozvíjí své individuální dovednosti. Navíc je zde dosažitelný úspěch v podobě kvalifikace na olympijské hry, což je v kolektivních sportech velmi náročné,“ říká předseda celku z Králova Pole Richard Foltýn.

Na vrcholných akcích 3x3 Galíčkovou pravidelně doplňuje týmová parťačka Karolína Šotolová, z čehož podle trenéra Šnábla profituje nejen jeho výběr, ale také jejich pětkový klub. „Když jsem začínal s Galíčkovou trénovat 3x3, byla v pětkovém basketu tou, která stavěla clonu ostatním, aby mohly jít do zakončení. Dnes nabrala neskutečně sebevědomí a clona se staví naopak pro ni,“ sleduje posun kouč. „Šoty se zase díky trojkovému basketu stává tím, kým chtěla být a od čeho ji v Hradci Králové trochu odtahovali. Tedy opravdovou rozehrávačkou, v basketbalové hantýrce čistou jedničkou,“ přibližuje Šnábl.

Kouč českých basketbalistek 3x3 Radek Šnábl během tréninku

Že Galíčkovou trojková varianta rozvíjí jiným směrem, cítí i ona. Zejména prý v basketbalovém myšlení. „Když promarníte příležitost vystřelit v trojkovém basketu, tak kvůli dvanáctisekundovému limitu na útok už se k další také nemusíte dostat. Zvykly jsme si tedy využít každou příležitost. Také je to mnohem fyzičtější, má to obrovskou intenzitu. Řeknete si, že je to jen desetiminutový zápas, ale ono je to klidně náročnější než celé čtyřicetiminutové utkání v pětkové košíkové,“ přemítá.

Podle Šnábla se moderní verze hry, která už byla k vidění na olympiádě v Tokiu, možná stane pro basketbalistky atraktivnější variantou než klasický pětkový basketbal. „Mezinárodní basketbalová federace propaguje tuhle variantu velkými investicemi. Světová série turnajů 3x3 měla letos dotaci milion dolarů, který si mezi sebou hráčky rozdělí. A nekončíme, příští rok to budou miliony dva. To pro holku z Česka znamená už za půlku sezony několik tisíc dolarů měsíčně za to, že hraje na nádherných místech po světě místo moření se na soustředění někde v Česku. Pak je jasné, co si holky vyberou,“ míní kouč.

„Nejsme okrajová blbůstka“

Brňanky spolu s Annou Rylichovou z Chomutova a Alžbětou Levínskou uvolněnou z Hradce Králové v případě, že na nadcházejícím turnaji ve Francii absolutně nepropadnou, předskočí ve světovém žebříčku Italky a budou vyhlížet kvalifikaci o olympijské hry v Paříži. „V Jeruzalémě pak musíme skončit lépe než Italky, abychom zůstaly na desáté příčce evropského žebříčku, což by nám zajistilo kvalifikační místo. Ale já si troufnu přidat, že bychom chtěly, aby už to konečně na evropském šampionátu cinklo,“ nezastírá Galíčková medailové ambice.

Česká basketbalistka Karolína Šotolová (vpravo) v zápase s Mongolskem na MS 3x3 ve Vídni

Ohledně samotné olympiády zatím všichni našlapují opatrně. Vlastní účast je totiž mimořádným úspěchem a výsledek je v trojkovém basketu naprosto nepředvídatelný. „V pětkovém basketbalu víte, že turnaj vyhrají Spojené státy, nahoře bude Francie, Španělsko a třeba ještě jedna nebo dvě další nejlepší reprezentace. U basketu 3x3 ale mají šanci i země, které nikdy dvanáct vynikajících hráček naráz do pětkové reprezentace nevyprodukují, a tak se třeba objevilo na šampionátu Portugalsko,“ objasňuje Šnábl.

Ten nyní apeluje na pětkové kluby, aby svým konzervatismem nebrzdily možnost rozvoje reprezentantek. „Je to podobné jako v roce 2016, když holky vyhrály mistrovství světa. Nikdo nepočítal, že se z toho vyvine tohle. Nesmíme si říct, že když to byla doplňková disciplína, že to máme stále brát jako okrajovou věc a nechat si ujet vlak,“ nabádá Šnábl. „Zachytili jsme nástup nového trendu, nesmíme si říkat, že je to jen taková blbůstka. Jsme teď v nejvyšších patrech, pojďme to udržet,“ hlásí.