Čeští basketbalisté na ME v hře 3x3 postoupili do čtvrtfinále

Výhru Litvy zařídil osmi body Marijus Užupis, který se stal nejlepším střelcem zápasu díky dvoubodové střele dvě minuty a 58 sekund před vypršením desetiminutové hrací doby po dosažení hranice 21 bodů. Na české straně si připsal šest bodů Týml a o jeden méně Svojanovský.

„Bylo to hodně rozkouskované, byly tam problémy s tabulí. My jsme se moc nedokázali vypořádat s fyzickou hrou jejich nejvyššího hráče Pukelise. Spoléhali jsme na dvojky, nepadlo nám, tak se nedá nic dělat,“ zhodnotil v tiskové zprávě České basketbalové federace Svojanovský.

V souboji s Němci Češi udrželi dobře rozehraný vyrovnaný zápas a po šesti bodech si připsali Svojanovský, Týml i Žák. „Byl to těžký zápas, ale šli jsme do toho s tím, že je to naše jediná šance, jak postoupit do čtvrtfinále. Zvládli jsme to dobře, i když v těžké koncovce, a ukázali jsme, že máme dobrý tým,“ uvedl Žák.