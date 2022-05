Zlatá tretra: Vetter bude útočit na Železného, dorazí i Tentoglu a další hvězdy

„Loni se mi v Ostravě podařil fenomenální závod, takže bych ho rád zopakoval. Už se těším,“ vzkázal německý oštěpař Johannes Vetter.

V roce 2021 Tretru vyhrál výkonem 94,20 metru, čímž zaostal jen o 44 centimetrů za rekordmanem mítinku Janem Železným. Toho ohrožuje i coby světového rekordmana.

„Věřím, že Vetter, Vadlejch a Veselý předvedou výkony, o kterých se bude v atletickém světě dlouho psát,“ uvedl ředitel mítinku Jan Železný.

„Vetter má opět formu. Vadlejch a Veselý to s ním nebudou mít jednoduché,“ řekl manažer Tretry Alfonz Juck. „Z českých atletů nás nepochválí ani koulař Tomáš Staněk, protože přijedou vítězové minulých tří světových šampionátů Novozélanďan Tom Walsh a Američan Joe Kovacs, který vede letošní světové tabulky výkonem 22,46 metru před Ryanem Crouserem.“

Walsh přes pořadatele vzkázal, že Ostrava patří k jeho nejoblíbenějším mítinkům. „Takže ani letos nemohu chybět,“ dodal.

Letos podruhé se v Ostravě představí řecký dálkař Miltiadis Tentoglou. V únoru skončil na halovém mítinku Czech Indoor Gala druhý za Švédem Montlerem.

„Tretra bude jeho letos první zahraniční start venku před tím, než nastoupí v Diamantové lize,“ upozornil Alfonz Juck. „V hale se zlepšil na 855 centimetrů, což je úžasný výkon, takže věříme, že bude v dobré formě.“

V to doufá i Miltiadis Tentoglou. „Měl bych být připravený na dobrý výkon, ale po skvělé halové sezoně pochopitelně vše směřuji k mistrovství světa a Evropy,“ prohlásil Tentoglou.

Po pěti letech se na Zlatou tretru vrací 100 metrů překážek žen.

„Důvodem je Helena Jiranová,“ zmínil Juck nejlepší českou překážkářku současnosti. „V hale se letos zlepšila na 8,03 vteřiny (60 metrů překážek – pozn. red.), takže v létě by se měla přiblížit třinácti vteřinám.“

Překážkářka Helena Jiranová a sportovní manažer mítinku Zlatá tretra Alfonz Juck.

Jiranová zatím nejrychleji stovku překážek běžela loni v čase 13,19 vteřiny. „V české historii se pod třináct vteřina dostala jen Lucie Škrobáková,“ připomněl Alfonz Juck čas 12,73 z roku 2009.

„Podle mých halových výsledků není těch třináct vteřin úplně daleko, určitě na ně mám. Doufám, že to předvedu tady, protože Ostrava je můj nejoblíbenější stadion v republice,“ řekla sedmadvacetiletá členka TJ Kolín závodící za USK Praha. „Teď v neděli mě čeká v Olomouci sto a dvě stě metrů, takže se ukáže, zda jsem opravdu rychlá.“

Ostatně o Jiranové se hovoří jako o Stíhačce roku... „V atletice tenhle titul snesu,“ smála se.

Jejími soupeřkami v Ostravě budou úřadující halová mistryně světa Cyréna Samba-Mayel z Francie a bronzová z loňské olympiády Megan Tapper z Jamajky.

„Bude to úžasná konkurence, pokusím se těm nejlepším vyrovnat,“ podotkla Helena Jiranová. „S Megan jsme několikrát běžela i loni, protože objížděla rakouské mítinky. A pak najednou koukám na televizi a ona má medaili na olympiádě.“

Jiranová poběží v hlavním programu Zlaté tretry teprve podruhé v kariéře. V roce 2014 se představila na dvoustovce. Přiznala, že letos má vysoké cíle. „Start na Tretře by mi mohl pomoci získat i nějaké body do rankingu, abych měla možnost dostat se na vrcholné akce. Třeba to vyjde a podívám se i na mistrovství světa.“

Organizátoři Zlaté tretry Ostrava už dříve ohlásili účast olympijského vítěze ve výšce Itala Gianmarka Taberiho, nizozemské čtvrtkařky Femke Bol, namibijské dvoustovkařky Christine Mboma a slovinské tyčkařky Tiny Šutej.

Vstupenky na hlavní tribunu jsou už vyprodané. K mání jsou ty do ostatních ochozů za 200 korun. „Členové hromadných výprav a skupin ze základní škol zaplatí padesát korun,“ řekl ředitel spolupořádajícího SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek.