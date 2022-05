Holuša se na Odložilově memoriálu rozloučí, představí se Vadlejch s Veselým

Organizátoři lákají fanoušky na olympijské medailisty z Tokia oštěpaře Jakuba Vadlejcha a Vítězslava Veselého. V ženské soutěži, která bude potřetí Memoriálem Dany Zátopkové, je zatím jasná účast vicemistryně Evropy Nikoly Ogrodníkové. „Ještě se jedná o Barboře Špotákové, jestli tady bude startovat, nebo nebude,“ uvedl ředitel mítinku Miroslav Ševčík na dnešní tiskové konferenci.

Elitní čeští atleti by se měli představit i v dalších disciplínách. „Bude určitě startovat koulař Tomáš Staněk, překážkář Petr Svoboda je v dobré fazoně. Do velmi dobré formy se podle trenéra Dalibora Kupky dostává Patrik Šorm. Očekává se velmi hodnotný výkon, který může směřovat i pod 45 sekund,“ řekl Ševčík.

Zatímco pátý muž letošního halového mistrovství světa Šorm se zdá být dobré formě, jeho tréninkový parťák a český rekordman na 400 metrů Pavel Maslák má problémy. „Zaslechl jsem, že má nějaké svalové zranění. Uvidíme, jestli se dokáže dát do memoriálu do pořádku,“ poznamenal Ševčík.

Spíše nepravděpodobná je účast překážkářky Zuzany Hejnové, která začátkem roku podstoupila operaci výrůstku na patě a teprve se zotavuje. „Mluvil jsem s ní na maratonu, ale říkala, že asi startovat nebude, i když zatím na startovce je,“ řekl Ševčík na adresu dvojnásobné mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek.

Holuša se už loučil na halovém mistrovství republiky, ale tehdy si ještě nechával minimální šanci, že by mohl pokračovat. Nyní už je definitivně jasné, že je jeho aktivní atletická kariéra minulostí. „Už se pohybuji na stadionu se stopkami. Hlavní důvod je můj zdravotní stav. Pata mi nedovolí plnohodnotný trénink. Nejde to,“ prohlásil.

Se stopkami bude sledovat i Memoriál Josefa Odložila. „Myslel jsem si, že bych se tu třeba ještě postavil na start a naposledy vyběhl. Ale moje ego by těžce neslo, kdybych vyběhl a doběhl pět metrů za posledním,“ vysvětlil. Proto se jen rozloučí. „Myslím, že se hodí definitivně tady tuhle kapitolu uzavřít. Poděkovat tady lidem. Tím bych všechny pozval, aby přišli. Budou tu lidé z Dukly, spousta přátel. Tady to všechno začalo, tady to všechno skončí,“ dodal.

Hlavní program Memoriálu Josefa Odložila, který patří do bronzové kategorie Kontinentální tour, začne v 17 hodin.