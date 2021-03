Postup bez nervů a teď finále. Přijel jsem sem pro medaili, říká Staněk

Ve své kariéře už z halových evropských šampionátu přivezl dva cenné kovy - z Bělehradu 2017 stříbro, z Glasgow 2019 bronz.

I tentokrát v Toruni věří v medailový úspěch. A vykročil za ním, jak nejlépe mohl. Jasným postupem z kvalifikace.

„Ten hod nebyl dobrý,“ říkal přesto v nahrávce pro média. „Snažil jsem se pohlídat si ho, abych nepřešlápl a nějak neriskoval. Jak jsem po zranění, tak nemám úplně jistotu v rychlosti, ale jsem na tom asi nejlépe, co jsem kdy byl, takže i z pomalého hodu se dá hodit daleko.“

Což se potvrdilo.

Jeho úvodní pokus dolétl kousíček před linii označující jedenadvacet metrů. Od hranice přímého postupu sice obrovitého Čecha dělily tři centimetry, i tak ale věděl, že by bylo velkým překvapením, kdyby nepostoupil.

Předloni v Glasgow Tomáš Staněk vybojoval bronzovou medaili. Jak si povede letos v Toruni?

„Hned potom jsem se proto šel domluvit s trenérem. Chtěl jsem si vyjasnit, jaký ten pokus byl a domluvit se na další strategii,“ popisoval 29letý koulař. „Domluvili jsme se, ať počkám, neodcházím a postupně to skrečuju.“

Staněk proto v dalších sériích nevrhal. Jen sledoval ostatní závodníky. Nervovat se příliš nemusel, jeho výkon totiž překonali jen Portugalec Francisco Bello (21,04) a Polák Michal Haratyk (21,02).

Český závodník je rád, že mohl pošetřit trochu sil. Před halovým šampionátem ho trápilo bolavé stehno, kvůli němuž vynechal i halový republikový šampionát v Ostravě.

„Nebylo to třeba nějak hrotit. Chtěli jsme se vyvarovat toho, že kdybych se třeba pokoušel hodit dál, tak bych to mohl trefit blbě přes prst nebo si udělat něco s tříslem. Bylo lepší to pošetřit,“ říká.

Finále je na programu v pátek od 20.35 hodin. A Staněk doufá, že si do něj přenese skvělou formu. Jeho cíl? Medaile, pochopitelně.

„Kvůli tomu jsem sem přijel a to je to, co se ode mě očekává,“ nezastírá. „Rád bych potěšil nejen sebe, ale i fanoušky.“

Za největšího konkurenta považuje Haratyka. Právě jen tradiční rival je v letošních evropských tabulkách před ním. Polák letos nejvíce vrhl 21,83 metrů, Čech 21,48.

„Budeme to asi mít mezi sebou,“ odhaduje Staněk česko-polský souboj. Zároveň ale podotýká, že ve finále může někdo překvapit.

„Je to další závod a je třeba se k tomu postavit ostřeji než na kvalifikaci. Podle toho to snad poletí i na nějaké lepší metry,“ doufá. „Je samozřejmě možné, že nějaké úlety mohou přijít. Ale já doufám, že by mohl přijít i ode mě.“

A on se mohl radovat z další medaile.