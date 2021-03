Nepříjemnosti jsou pryč. Na medaili mám, věří Staněk před halovým ME

Na předloňském kontinentálním šampionátu v Glasgow byl Tomáš Staněk největší českou hvězdou. Právě on totiž jako jediný z celé výpravy vybojoval medaili.

Byla bronzová a z halového mistrovství Evropy už jeho druhá - v Bělehradu 2017 vystoupal ještě jeden o stupínek výš.

Jak si povede letos v Toruni?

Do akce se v Polsku pustí v pátek, v rámci dopoledního programu ho nejprve čeká kvalifikace. „Samozřejmě tam nejedu pro to, abych v ní vypadl,“ upozorňuje 29letý koulař.

Jeho cíle jsou totiž i tentokrát ty nejvyšší.

„Byl bych moc rád, kdybych měl doma další placku,“ říká. „Určitě mám na to, abych o ni bojoval a těším se na to.“

BRONZOVÝ. Koulař Tomáš Staněk si bronzovou medailí z HME v Glasgow převzal na chodbě haly.

Na zranění hledá i pozitiva

Na začátku halové sezony si pochvaloval, v jaké je formě. „Cítím se fajn, zlepšil jsem se. Udělal jsem si spoustu osobáků,“ lebedil si Staněk.

Hned při svém prvním startu ve Stromovce vrhl 21,48 metrů, což ho dočasně zařadilo i na druhé místo letošních světových tabulek. Jen americký fenomén Ryan Crouser byl lepší.

Co za tím stálo? Hlavně pevné zdraví. „V porovnání s minulými roky bez problémů vystoupím z auta,“ popisoval tehdy. „Podařilo se mi odstranit problémy se skokanským kolenem.“

Právě všemožné bolesti ho v minulosti limitovaly, tolikrát mu narušily přípravu. I proto doufal, že si smůlu už vybral a všechno bude v pořádku.

To se ale nestalo.

V polovině února si na mítinku World Indoor Tour v Toruni poranil stehenní sval. „Naštěstí to ale nebylo nic vážného. Byly tam jen nějaké malé trhlinky,“ oddechl si.

Přesto si raději dopřál trochu odpočinku a soustředil se na rekonvalescenci. Vynechal i republikový halový šampionát, kde měl útočit na pátý titul.

„Snažil jsem se každý den léčit. Po tréninku jsem šel pokaždé na fyzio, k doktorovi a tak dále. Taky jsem si trochu odpočal,“ líčil.

Teď už je podle všeho v pořádku.

„Už se to zdá dobré,“ říká. „V rámci prevence to na házecí tréninky zatahuju. V posilovně mě to ale nijak neomezuje, jedině jsem nemohl jít na rychlost a naplno odrazy.“

I kvůli mnoha zkušenostem se zraněními se tentokrát snaží najít i pozitivní stránky. Jako je třeba odpočinek, který se před halovým vrcholem ordinuje.

„Je potřeba se nehroutit, že vám trochu cukne ve stehnu. Zčásti to bylo i dobře, což naznačil i poslední trénink, bylo znát, že jsem vláčnější a přichází správná energie,“ povídal.

Druhý nejlepší v Evropě

I přesto, že si v únoru v Toruni přivodil zranění, je rád, že poznal tamní podmínky a kruh. Na evropském šampionátu se mu to bude hodit. „Osahal jsem si to tam, vím, do čeho jdu,“ líčil.

Před mítinkem v Toruni se představil na čtyřech českých podnicích. Všechny vyhrál, což je ale pro něj vzhledem k slabé domácí konkurenci spíše povinnost.

I proto se v únoru těšil do Polska, že se utká se zahraničními soupeři. Jenže si natrhl stehno... „Honem rychle jsem vymýšlel, co s tím udělám, jak vážné to bude. Což asi ovlivnilo výkon v soutěži,“ vyprávěl.

Ale také v Polsku se dostal za jedenadvacetimetrovou hranici - vrhl 21,20. Překonat tuto metu se mu letos nepodařilo jen jednou (na Czech Indoor Gala, 20,94). Jinak jeho finální zápisy z mítinků znějí: 21,48; 21,22 a dvakrát 21,20.

Právě 21 metrů Staněk stanovil jako možnou metu pro zisk medaile na mistrovství Evropy. „Samozřejmě mohou být nějaká překvapení. Ale zhruba tak kolem těch jedenadvaceti,“ přemítal.

Staňkovi v letošních evropských tabulkách patří druhé místo, více vrhl jen Polák Michal Haratyk (21,83). Přes jedenadvacet metrů se dosud dostalo šest Evropanů.

„Byl bych spokojený s lepším výkonem než posledně v Toruni. Je to Evropa, budu se snažit prodat vše, co jsem natrénoval,“ plánuje český koulař.

Do Polska se přesouvá po vlastní ose. Zatímco jiní atleti zvolili společnou cestu letadlem, on dal raději přednost autu. Je totiž podle něj v současné době bezpečnější.

„Když jsem se chránil celou přípravu a všechny testy mi vyšly negativně, tak bych byl nerad, kdyby se teď něco pokazilo,“ vysvětluje.

A on mohl realizovat svůj medailový plán.