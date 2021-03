Zvláštní šampionát ve zvláštní době. Blíží se halové ME, Češi věří v medaile

Jedním z největších kandidátů na cenný kov je koulař Tomáš Staněk. Na halových evropských šampionátech dosud získal dvě medaile – stříbro v Bělehradu 2017 a bronz v Glasgow 2019.

A i nyní má ty nejvyšší ambice.

„Samozřejmě tam nejedu proto, abych vypadl v kvalifikaci,“ říká Staněk. „Doufám, že mám na to, abych bojoval o medaile. Forma stoupá, uvidíme, co na to soupeři.“

Devětadvacetiletý koulař je výkonem 21,48 na druhém místě letošních evropských tabulek. Na konci února ho přibrzdilo zranění v oblasti kolene, teď už ale věří, že je v pořádku.

„Už se to zdá být dobré,“ líčí. „Myslím, že jsem předtím měl dostatečně natrénováno. Už jsem teď i házel a vypadalo to pěkně. Myslím, že to bude v pohodě.“

BRONZOVÝ. Koulař Tomáš Staněk s bronzovou medailí z HME v Glasgow.

Předloňské mistrovství v Glasgow Pavel Maslák kvůli nemoci vynechal. Nyní se trojnásobný evropský šampion vrací a věří, že by mohl znovu atakovat nejlepší pozice.

„Cílím na zlato, ale budu rád za každou medaili,“ vyhlíží.

Maslák se letos na čtvrtce představil třikrát, před necelým týdnem na mítinku v Madridu zapsal čas 46,12. V Toruni doufá, že z něj ještě několik desetin umaže.

„Myslím si, že mám na to zaběhnout pod 46. Uvidíme, jak to půjde, ale když se podaří všechno tak, jak má, mohl bych atakovat čas 45,60,“ přemítá třicetiletý atlet.

O tři jména méně

Původně se měla česká výprava skládat z 26 závodníků, těsně před odjezdem však z nominace vypadla tři jména – překážkář Petr Svoboda, dálkař Radek Juška a tyčkařka Amálie Švábíková.

„Amálii Švábíkové neumožní odcestovat bolavá záda,“ vysvětluje Netscher. „Petr Svoboda má bolavou achilovku a Radek Juška je nachlazený.“

Svoboda i Juška jsou někdejší haloví evropští šampioni. „Je to proto razantní oslabení sestavy,“ ví Netscher. I přesto ale věří, že je ostatní čeští reprezentanti zastoupí.

„Budu spokojený, pokud si tam každý vytvoří letošní maximum,“ vyhlíží šéftrenér. „A pokud ho někteří předvedou, máme tam několik medailových želízek.“

PRO TITUL. Pavel Maslák si na halovém MČR běží pro vítězství na dvoustovce.

Maslák doufá, že by mezi ně mohla patřit i štafeta na 4x400 metrů. „Nejlépe bych chtěl přivézt dvě medaile,“ zasnil se.

Vysoko by mohl mířit i Filip Sasínek, který byl v Bělehradě 2017 na patnáctistovce třetí a letos je v životní formě. Časem 3:36,53 vytvořil v polovině února v Toruni nový český rekord.

V Polsku nebude chybět ani Lada Vondrová. Ta si na začátku února vyvrtla kotník a nabrala tréninkové manko, v Toruni ale doufá, že už bude všechno v pořádku.

„Nechám tam všechno, fakt bych chtěla uspět,“ slíbila po republikovém mistrovství v Ostravě. „Myslím, že na čas pod 52 mám (jejím letošním maximem je 52,20).“

Zvláštní šampionát

Halový evropský šampionát v Toruni bude první vrcholnou mezinárodní akcí od předloňského venkovního mistrovství světa v Dauhá. Pochopitelně ale bude probíhat za odlišných podmínek.

„Čeká nás zvláštní šampionát ve zvláštní době,“ říká Libor Varhaník, předseda atletického svazu.

Atleti se v Polsku sice vyhnou karanténě, čekají je ale minimálně čtyři testy. Před odjezdem antigenní a PCR, na místě poté LAMP test a další PCR před odjezdem.

„A to asi nemá smysl zmiňovat všechny dezinfekce, roušky, bublinový systém,“ líčí Varhaník.

Česká výprava se do dějiště šampionátu přesouvá v úterý a ve středu. Někteří sportovci volí letadlo, jiní raději cestují po vlastní ose autem. Třeba jako Staněk.

„Když jsem se chránil celou přípravu a vyšly mi všechny testy negativně, tak bych byl nerad, kdyby se něco pokazilo před Evropou,“ vysvětluje koulař. „Abych tam přijel, měl pozitivní test a musel bojiště opustit bez boje.“

Podobná opatření jsou v současné situaci nezbytná. „Je to svým způsobem ubíjející, ale na druhou stranu jsme vděční, že se taková akce může uskutečnit,“ říká Varhaník. „Pro Evropskou atletiku je to výzva, ale pro motivaci atletů a letní sezonu je to nezbytné.“