ONLINE: V Toruni se rozdají první medaile. Finále čeká Staňka i Sasínka

O první medaile z mistrovství Evropy si to rozdají koulařky. V osmičce nejlepších figuruje i Češka Markéta Červenková.

Ta si účast ve finále zajistila ve čtvrteční kvalifikaci. Postoupila z ní z posledního možného místa výkonem 18,16.

„Pro mě to bude něco nového, protože házet takhle dva dny za sebou, to nepraktikujeme ani na tréninku. Takže pro mě to bude takový překvápko,“ říkala Červenková, která na HME prožívá premiéru.

Od 20.35 hodin je na programu finále mužské koule. A v ní se bude rozhodně na co dívat. Soutěže se totiž účastní i Tomáš Staněk, který má medailové ambice.

Do finále český obr postoupil bez větších problémů. Limit pro přímý postup sice nesplnil, ale jeho výkon 20,97 v prvním kole znamenal takřka jistotu.

I proto 29letý koulař další série vynechal.

Staněk v kvalifikaci nakonec obsadil třetí místo. Před ním byli jen Portugalec Francisco Belo (21,04) a Polák Michal Haratyk (21,02).

„Přijel jsem sem kvůli medaili. A právě to je to, co se ode mě očekává,“ neskrývá Čech. „Rád bych potěšil nejen sebe, ale i fanoušky.“

Od 21.35 hodin čeká finálový souboj na patnáctistovce dvojici českých zástupců – Filipa Sasínka a Jana Friše.

Zatímco Sasínek si ve čtvrtek zajistil postup s přehledem, Friše čekaly dramatické chvíle. Nejprve totiž figuroval mezi nepostupujícími, po protestu za vražení ho ale rozhodčí dodatečně zařadili na finálovou soupisku.

České naděje na halovém ME postupují. Staněk vyhlíží finále, uspěl i Maslák dopolední program HME

Frišův nejlepší letošní výkon je 3:40,38. Sasínek je na tom výrazně lépe – v polovině února na mítinku v Toruni zaběhl patnáctistovku v čase 3:36,53, tedy novém národním halovém rekordu.

O postup do sobotního finále čtyřstovky se utkají i Pavel Maslák a Patrik Šorm. První jmenovaný v rozbězích zapsal čas 46,88, Šorm 47,21.

Jak se Čechům daří?

Sledujte online.