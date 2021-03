Staněk o zlatém pokusu: Na všechno jsem zapomněl, dostal jsem se do transu

V minulosti si už z mistrovství Evropy v hale odvezl stříbro z Bělehradu 2017 a bronz z Glasgow 2019. Zlato? To mu stále unikalo.

Až doteď.

Skvělý Staněk, na halovém ME vybojoval zlato. Maslák skončil v semifinále Zpravodajství a výsledky

„Zní to skvěle,“ jásal Staněk v nahrávce atletického svazu poskytnuté médiím. „Mnohem lépe než vicemistr a podobně. Jsem rád, že jsem konečně prolomil tu bariéru.“

Staněk si už od začátku halové sezony pochvaloval, v jaké je formě. I když ho před šampionátem přibrzdilo zranění stehna, ze svých ambic neslevoval.

„Přijel jsem si sem pro medaili. To je to, co se ode mě očekává,“ vyhlásil.

A svá slova dodržel.

Finále koule se pro něj přitom ze začátku nevyvíjelo dobře. V první sérii platný vrh nezapsal, v té druhé pak poslal náčiní jen na hranici 20,36 metru.

ZLATÝ. Koulař Tomáš Staněk se raduje v polské Toruni z titulu halového evropského šampiona.

Ve třetím kole už sice vrhl daleko, rozhodčí mu naměřili 21,24 metru, na pódium to ale nestačilo. Staněk byl průběžně čtvrtý. Jako už tolikrát.

„I trenér mi to připomněl,“ líčil 29letý koulař. „Říkal mi, ať s tím jdu da háje. Je hrozné být čtvrtý, navíc když se připravujete takovou dobu.“

A tak Staněk zabral.

„Limitovalo mě zranění, byla to taková improvizace. Ale v pátém pokusu jsem na všechno zapomněl, dostal jsem se do transu, bylo to vabank. Říkal jsem si, že ať to o pár centimetrů letí dál, a dal jsem tam všechno,“ vyprávěl.

Koule dolétla na metu 21,62 metru. Staněk překonal své sezonní maximum. Ale hlavně – u jeho jména se rozsvítila velká jednička značící průběžné vedení.

„Byla to obrovská euforie,“ povídal. „Říkal jsem si, že ještě není vyhráno. Ale zároveň, že 21,62 tři závodníci nehodí, aby mě vyšoupli z medailového umístění.“

Před poslední sérií se změnilo pořadí. Staněk šel na řadu jako vedoucí muž až jako poslední. Jeho největší konkurenti – Chorvat Filip Mihajlevič a Polák Michal Haratyk – před ním.

Vybavila se mu vzpomínka na loňskou Světovou halovou tour, kde na poslední chvíli přišel o celkové vítězství a skončil druhý za Mihajlevičem. Nechtěl ji opakovat.

„Doufal jsem, že už nebudu mít takovou smůlu jako loni. Chodil jsem kolem kruhu, nekoukal se do výseče a modlil se, aby tam to zlato zůstalo,“ říkal.

To se skutečně stalo. A Staněk se mohl radovat.

„Dal jsem tomu všechno. Už na začátku sezony jsem si říkal, že Evropu vyhraju. Jenže potom jsem si přivodil zranění. To byly takové minely, tohle je teď proto neskutečná záplata.“