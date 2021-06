Nekončící trable. Smůla se mi lepí na paty, je to smutné, štve Svobodu

Svoboda do Kluže dorazil nabitý sebevědomím z předchozích dvou červnových startů, na Odložilově memoriálu vytáhl čas 13,53, načež o dva dny později v Marseille zaběhl 13,58. Věřil, že v Rumunsku si ještě polepší a přihlásí se o účast na olympijských hrách v Tokiu.

Jenže při rozcvičování na nešťastně upadl a narazil si patu. Po zranění achilovky z konce dubna, které jej na čtyři týdny vyřadilo z tréninku, tak musel vstřebat další ránu.

„Čas je mizerný,“ zhodnotil výkon 13,73. „Bojoval jsem do posledního metru o body pro tým, třetí místo není úplně nejhorší, ale pomýšlel jsem na mnohem lepší výkon. Ani ho nechci říkat nahlas. Je to smutné.“

Co přesně se stalo?

Dělal jsem kotouly a upadl jsem. Není to nic vážného, ale ovlivní to výkon. Před startem se všichni rozcvičovali a já seděl na zadku, bál jsem se pohnout, už začalo pochybování. Sprint je o tom zavřít se na 30 vteřin na dráhu a bojovat do posledního dechu a do posledního centimetru. Jenže někdy je osud proti.

Může být útěchou alespoň třetí příčka a pomoc týmu?

Podle mě vůbec. Nejhorší je, že mě za týden čeká mistrovství republiky a mám naraženou patu, která je dost bolestivá a vyléčení trvá dlouho.

Je naděje, že byste zranění stihnul dát do pořádku?

Za týden je to skoro nemožné. Jak bolí pata, tak člověk je až moc odlehčený, nechce dávat ránu do paty. I tady v závodě jsem mezi dvěma překážkami letěl, zatímco soupeři sešlápli a odrazili se.

Takže největší problém je v technice?

Ano, je neovladatelná. Patu jsem si narazil poprvé v životě, takže doufám, že už těch věcí, které se mi mohou stát, moc není. Už je to na pováženou, smůla se mi lepí na paty.

Před startem závodů v Kluži jste vyhlížel, jak budete v sobotu trnout u televize a fandit. Jak jste to zvládal?

Složitě, protože jsem viděl, že se rozbíhá Radek Juška (dálkař) a najednou do toho skočila reklama, která měla deset minut. A než skončila, tak pomalu začínala jiná disciplína. Takže jsem byl furt na internetu na online výsledcích a bodový součet mi udělal radost.

Po sobotě byl český tým druhý se ziskem 160,5 bodu.

První den máme vždycky lepší, takže kéž by se stal zázrak a udrželi jsme to. Zatím to máme dobře rozjeté a budeme potřebovat vydržet. Snad jsem si vybral takové rozcvičovací zranění, které ovlivňuje výkon, za celý tým.