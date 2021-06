Staněk o opatrné výhře bez hrátek s technikou: Hlavní bylo uspět pro tým

V Kluži jste kapitánem týmu, co tato role obnáší?

To, že s Nikolou Ogrodníkovou snad půjdeme pro medaile. Doufám, že minimálně pro stříbrné. Víc jsem pro to udělat nemohl a odvážím si i kvalitní výkon. Hlavní bylo vyhrát a dát týmu maximum. A jelikož se ode mě vítězství tak nějak očekávalo, a ještě jsem byl kapitán, tak to nešlo jinak.

ZPRAVODAJSTVÍ ze soboty na první lize ME družstev

Soutěže družstev vás tedy baví?

Mám je rád. Jsou trochu jiné, protože víte, že těm, co vás podporují, skutečně jde o to, abyste vyhráli a podali co nejlepší výkon. Jsem rád, že jsem tomu dostál, a doufám, že budeme odjíždět s tím, s čím jsme sem přijeli. Tedy s postupem do superligy.

Stačily vám čtyři pokusy, nebo byste radši absolvoval obvyklou šestici?

Samozřejmě bych nejradši zůstal u šesti. Navíc se mi ani nelíbila pauza před čtvrtým hodem, čekal jsem, že soutěž se víc natáhne, a přestávka tak bude kratší. Nejsem příznivcem toho, abychom v tomhle počasí deset minut stáli. Trochu jsem přemýšlel, že se na poslední pokus vykašlu, ale chtěl jsem ho dodělat a nic si neudělat. A to se splnilo.

V úterý jste na Kladně vrhl 21 metrů, teď v Kluži o 21 centimetrů méně. Hrálo roli i počasí?

Jsem rád i za těch 20,79, vzhledem k podmínkám je to rozhodně lepší výkon než na Kladně. Cítil jsem se hodně dobře, takže jsem se těšil, že na Kladno navážu. Bohužel, kruh byl hodně rychlý, a ještě jak začalo pršet, tak klouzal. Takže jsem se soustředil hlavně na to, abych vyhrál.

Což se vám celkem jasně, o 59 centimetrů, podařilo.

Soupeři nebyli tak kvalitní, nebyli tady všichni nejlepší Evropané, takže se dalo vyhrát i opatrně. V tomhle počasí, a ještě před olympiádou, jsem nechtěl nic riskovat a blbnout kvůli výkonu. Zvlášť, když nejsem úplně vyházený.

Do závodního režimu už se ale dostáváte, v Kluži jste startoval potřetí za devět dnů. Jak program zvládáte v kontextu předchozích problémů s nohou?

Závody jsem potřeboval, jenom jsem doufal, že už si tady konečně budu moct hrát i s technikou. To jediné mě mrzí, byl jsem opravdu hodně opatrný kvůli obavám z uklouznutí. Jinak se cítím čím dál líp, v závodech mám trochu jiné tempo, nejsem tak unavený z tréninku a odpočinout jsem si potřeboval. Věřím, že příště už budu moct i pracovat na technice.