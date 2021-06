Skokově se zlepšuji, hlásí Mäki půl roku po porodu. Tokio má na dosah

Čekala jste, že se vám podaří tak rychlý návrat?

Moc jsem si to přála. Usilovně jsem pracovala před porodem i po něm, ale nikdy nemůžete dopředu předpovídat, jaké to bude, jaké bude dítě a jestli to půjde skloubit. Jsem ráda, že to takto běží.

V neděli to bude vaše čtvrtá patnáctistovka od porodu, šestý závod celkově. Jak na zápřah reaguje vaše tělo?

Na rozdíl od předchozích let, kdy jsem měla formu normálně, tak se teď v závodech skokově zlepšuji. Prý je to tělem, které si pamatuje výkonnost, takže se pomalu vracím do normálu. Baví mě to, je příjemné, když člověk neví, jaké to bude. Zatím se vždycky cítím o něco líp.

Jaké jsou vaše první dojmy ze stadionu v Kluži?

Je hezký, i při tréninku (v pátek od 10:00 místního času) jsem se cítila dobře. Ale v neděli může být úplně jiný den.

Stanislav Kučera @StanleyKucera Na stadionu v Kluži proběhne o víkendu první liga mistrovství Evropy družstev. Čeští atleti budou usilovat o jedno ze dvou postupových míst zpět do superligy pro osm nejlepších týmů kontinentu. https://t.co/E2as6yXCmm oblíbit odpovědět

Do Rumunska jste přiletěla z Finska, co bylo důvodem?

Už dlouho dopředu jsem tam měla domluvené nějaké vyřizování. Ani jsem nepočítala, že bych sem na družstva měla jet, protože na patnáctistovku máme další dvě holky a nevěděla jsem, jak po porodu budu, nebo nebudu běhat. Takže je příjemné překvapení, že jsem tady.

Před dvěma lety jste na mistrovství Evropy družstev skončila třetí, dává vám týmový formát speciální motivaci?

Těším se moc, závod v reprezentačním dresu mě vždycky nabudí.

Máte přehled, jaká bude na patnáctistovce konkurence?

I když jsou tam kvalitní závodnice, tak očekávám taktický závod. Těším se, že bude rozhodující finiš, ale budu příjemně překvapená, když se poběží svižněji.

V neděli v Poznani se vám povedlo splnit svazový limit na olympijské hry 4:11 a figurujete i na postupovém místě ze žebříčku jako 36. ze 45. Máte spočítané, že to bude stačit?

Sleduji to bedlivě a dlouho, myslím, že by to takhle mohlo vydržet, pokud se nestane nevím co. Do konce plnění limitů zbývá ještě deset dní, nechtěla bych to tedy zakřiknout, ale momentálně je to na dobré cestě.

Budete do konce kvalifikačního období startovat ještě někde jinde?

Ještě mě čeká tento závod v Kluži a pak mistrovství republiky příští víkend. Takže tam bych případně mohla svou pozici ještě vylepšit. Ale i kdyby to takhle zůstalo, tak můžu klesnout třeba o tři místa, což by pořád stačilo. Ale nechci to zakřiknout.